Proiect de înfiinţare a unei noi staţiuni turistice pe litoral

Primăria 23 August are în plan realizarea, pe malul lacului Tatlageac, pe o suprafaţă de 380 de ha aflate în proprietate privată, a unui proiect ambiţios care s-ar putea concretiza prin înfiinţarea unei noi staţiuni turistice pe litoral. În jurul lacului sînt prevăzute să fie realizate, în următorii ani, amenajări turistice, piscicole şi de agrement. În plus, în apropiere urmează să fie construit un cartier de vile de vacanţă şi de locuit. Acest proiect a primit ieri avizul favorabil al Comitetului Naţional al Zonei Costiere (CNZC). Lacul Tatlageac este un liman fluvio-marin, unde se pot practica sporturi nautice şi pescuitul. Lacul are o deosebită importanţă, în special datorită nămolului cu calităţi terapeutice. Celălalt proiect al Primăriei, care viza construirea unei faleze care să facă legătura între 23 August şi Costineşti, a fost amînat de către membrii Comitetului, care au solicitat elaborarea de către Agenţia de Mediu Constanţa a unui studiu de impact.