Proiect UE de cercetare, câştigat de constănţeni

12:13:20 / 06 Februarie 2014

Exceptional!

Speram ca, in viitor, Facultatea de Medicina isi va reloca sediul in incinta clinicilor Spitalului clinic judetean, unde a fost initial gandit in 1990 dar sabotat. Actualul sediu, desi modern, este excentric. Un imens capital energetic si de timp este risipit zilnic prin naveta fortata a cadrelor universitare si a valului de studenti intre sediu si clinici!