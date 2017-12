Protocol internaţional împotriva violenţelor sexuale pe timp de război

DUPĂ DOI ANI DE MUNCĂ DE TEREN Timp de patru zile, la Londra s-a desfăşurat un inedit summit pe tema violenţelor sexuale comise în timpul conflictelor şi recurgerii la viol ca ”armă de război”. Reuniunea fără precedent i-a avut ca gazde pe şeful diplomaţiei britanice, William Hague, şi pe trimisul special al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi, nimeni alta decât actriţa şi regizoarea Angelina Jolie. Summitul a fost un succes, dacă se iau în considerare prezenţa reprezentanţilor oficiali din 117 de state, alături de membri ai ONG-uri, prelaţi, experţi militari şi juridici, asociaţii umanitare şi membri ai societăţii civile, şi adoptarea unui protocol internaţional în vederea găsirii modului în care să fie schimbată legislaţia anumitor ţări, pentru îmbunătăţirea formării militare şi dezvoltarea susţinerii victimelor. Nu mai puţin de 48 de miniştri ai Afacerilor Externe, dar şi victime, martori şi alţi factori implicaţi în acţiunile din diferitele zone de conflict din lume au luat cuvântul la dezbaterea internaţională, organizată la capătul unei campanii de strângere de informaţii care a durat doi ani. Una dintre cele mai emoţionante intervenţii a avut-o Wangu Kanja, din Kenya, victima unui viol, care apoi a pus bazele unei asociaţii pentru ajutorarea femeilor care trec prin această traumă şi apoi sunt marginalizate de societate.

Cel mai mare eveniment consacrat până în prezent acestui subiect a propus publicului şi un program interactiv cu ateliere, conferinţe, expoziţii şi filme mute, cu scopul de a sensibiliza asupra unui rău adesea disimulat sub oroarea războiului. De exemplu, primul film regizat de Angelina Jolie, ”In the Land of Blood and Honey / Ţara unde curge sânge şi miere”, a fost proiectat aseară. Pelicula a fost inspirată din poveştile victimelor din timpul războiului civil din Bosnia. Actriţa, ambasador al ONU, a declarat că, după ce a ascultat mărturiile femeilor, a decis să organizeze summitul. ”Sper să vă gândiţi la Siria când urmăriţi acest film. Este de necrezut că, la 20 de ani după asediul din Sarajevo, vedem cum oraşe precum Homs şi Alep sunt asediate şi bombardate. Nouă milioane de sirieni şi-au părăsit casele şi sunt aproape trei milioane de refugiaţi în ţările vecine, toţi având poveşti despre omoruri, foamete şi violuri”, a afirmat Angelina Jolie în intervenţia sa.

”ESTE UN MIT FAPTUL CĂ VIOLUL ESTE INEVITABIL ÎN CADRUL UNUI CONFLICT. NIMIC NU ESTE INEVITABIL. ESTE O ARMĂ ÎN RĂZBOI CARE ÎI ARE CA ŢINTĂ PE CIVILI. NU ARE NIMIC DE-A FACE CU SEXUL, CI ESTE O MANIFESTARE A CONTROLULUI ŞI PUTERII”, A DECLARAT ANGELINA JOLIE ÎN ALOCUŢIUNEA SA.

ADEVĂR ORIBIL Ieri, în cadrul summitului s-a implicat şi secretarul de stat american, John Kerry, care a anunţat că a transformat acest subiect într-o ”luptă personală”. William Hague şi John Kerry scriau într-un articol elaborat în comun, în luna februarie: ”Am văzut oroarea. Acum, problema este dacă putem uni acţiunile şi energiile pentru a o împiedica”. La rândul său, secretarul general al ONU, Ban Ki Moon, a trimis un mesaj video care va fi proiectat la finalul summitului. Şi Papa Francisc a îndemnat, într-un mesaj postat pe contul de Twitter, ”să ne rugăm pentru toate victimele violenţelor sexuale în situaţii de conflict şi pentru cei care luptă împotriva acestei crime”. La summit s-a prezentat şi Brad Pitt, pentru a dovedi sprijinul pe care i-l oferă partenerei sale de viaţă, Angelina Jolie.

Violenţa sexuală în conflicte a devenit o ţintă a ONU încă din 2008, când Consiliul de Securitate a adoptat rezoluţia 1.820, care condamnă folosirea violului şi a oricăror violenţe de natură sexuală în cursul unor conflicte, afirmând că violul poate constitui o crimă de război, crimă împotriva umanităţii sau act constitutiv în raport cu genocidul. Potrivit UNICEF, peste 150 de milioane de fetiţe şi 73 de milioane de băieţi capătă experienţa groaznică a violului în fiecare an.

Potrivit ONU, 36 de femei şi fete sunt violate zilnic în Republica Democratică Congo (RDC), unde numărul femeilor supuse unor violenţe sexuale începând din 1998 este estimat la peste 200.000. Între 250.000 şi 500.000 de femei au fost violate în timpul genocidului din Rwanda, în anul 1994. Peste 60.000 au fost violate în cursul conflictului din Sierra Leone, iar circa 50.000 în conflictul din Bosnia, la începutul anilor '90. În prezent, în ţări ca Sudan, Libia şi Siria, violul este folosit ca armă de război şi împotriva bărbaţilor. Totodată, în cadrul summitului a fost discutată şi situaţia celor peste 200 de eleve răpite de gruparea Boko Haram în Nigeria. William Hague i-a primit, ieri, pe omologul său nigerian, dar şi reprezentanţi ai statelor vecine, Benin, Ciad, Camerun şi Niger. Săptămâna trecută, militanţii Boko Haram au răpit alte 20 de femei.