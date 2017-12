Prudență la SSC Farul, înaintea partidei cu CSM Oltenița

Vineri și sâmbătă este programată etapa a 12-a din Liga a 3-a la fotbal, penultima din tur. O rundă în care ambele echipe constănțene din Seria a 2-a vor juca pe teren propriu, sâmbătă. Axiopolis Sport Cernavodă, formație cu același punctaj ca liderul, va primi vizita lui FC Voluntari II, un adversar destul de imprevizibil în acest tur de campionat. SSC Farul Constanța, clasată pe locul 3, cu două puncte mai puțin, va juca la Techirghiol, tot de la ora 14.00, cu CSM Oltenița. Un meci pe care antrenorul principal Petre Grigoraș l-a prefațat în obișnuita conferință de presă săptămânală organizată la stadionul „Farul”.

„Mai avem de jucat două meciuri din tur, cu adversari nu atât de puternici (n.r. - CSM Oltenița și Sportul Chiscani), dar asta nu înseamnă că vor fi ușoare. Niciun meci nu este ușor dacă nu îl tratezi foarte serios. Abia după ce câștigi poți să afirmi dacă a fost ușor sau greu. Chiar am discutat cu jucătorii despre acest subiect, pentru că trebuie să rămână serioși și concentrați până la finalul sezonului. Suntem în grafic la ora actuală și în mod normal ar trebui să câștigăm în aceste ultime două etape. Nu cred că jucătorii vor pleca în vacanță imediat după etapa următoare. Ar fi o vacanță mult prea lungă, până pe 15 sau 20 ianuarie, când în mod normal se reiau pregătirile. Îi vom mai ține la antrenamente cam până la 1 decembrie, vom încerca să perfectăm și 2-3 meciuri de verificare. Va urma perioada de pauză, în care sunt convins că se vor face toate eforturile pentru a întări lotul, iar returul să ne prindă mult mai bine pregătiți decât am fost în vară. Știu deja posturile pe care mai trebuie să aducem jucători, însă depinde și de conducerea clubului dacă vom reuși să transferăm fotbaliști mai valoroși decât cei actuali. Altfel nu are rost să transferăm, mai bine rămânem cu ce avem. Ne-ar mai trebui minimum 3-4 jucători de valoare plus, de ce nu, unul sau doi juniori, pentru a face concurență și pe acele posturi”, a declarat Petre Grigoraș.

Ca și săptămâna trecută, când SSC Farul a jucat în deplasare cu FCSB II, scor 4-1, Petre Grigoraș nu se va putea baza pe cei trei jucători accidentați, Botea, Nițescu și Mazilu. Dragu, în schimb, este complet refăcut, ca și Diakite, care nu s-a antrenat până miercuri. Însă, ca și în runda precedentă, cei care vor juca vor trebui să arate că merită să fie titularizați la Farul.

„Trebuie să dovedim și sâmbătă că suntem o echipă puternică, o echipă care își dorește și merită să fie acolo unde ne dorim cu toții. Rezultatele din runda anterioară au arătat din nou ce serie puternică este aceasta. Sunt cinci echipe despărțite de numai 6 puncte, echipe care au obiective. De aceea, fiecare partidă trebuie tratată extrem de serios, pentru că nimic nu este încă hotărât în acest campionat. Cred că ocupanta primului loc se va hotărî abia în ultima etapă din retur, lucru care nu este rău deloc. Este un avantaj pentru fotbal faptul că nu există o echipă detașată la 10 puncte să zicem, celelalte fiind doar sparring-partneri. Nu uit nici de sateliții lui FCSB și FC Voluntari, echipe care reprezintă centre puternice de copii și juniori, dar care primesc jucători și de la echipa mare. Tocmai de aceea, victoria cu FCSB II a fost foarte importantă, în condițiile în care ne-au lipsit jucători importanți și am evoluat pe un teren pe care am suferit foarte mult în precedenta noastră partidă acolo. A fost o victorie care ne menține în plasa liderilor”, a adăugat Grigoraș.

Etapa a 12-a din Seria a 2-a, penultima din tur, debutează vineri, când are loc partida CSM Rîmnicu Sărat - FCSB II. Celelalte meciuri ale rundei vor avea loc sâmbătă, după următorul program: Axiopolis Sport Cernavodă - FC Voluntari II; Agricola Borcea - Unirea Slobozia; Victoria Traian - Sportul Chiscani; SSC Farul Constanța - CSM Oltenița; Progresul 1944 Spartac București - Înainte Modelu; Delta Dobrogea Tulcea - Metalul Buzău. Toate jocurile vor începe la ora 14.00.

Clasament Seria a 2-a:

1. AFC Progresul 1944 Spartac 28p (golaveraj 41-12)

2. Axiopolis Sport Cernavodă 28p (33-13)

3. SSC Farul Constanța 26p (32-16)

4. Metalul Buzău 24p (21-8)

5. Unirea Slobozia 22p (43-18)

6. FCSB II 20p (40-18)

7. FC Voluntari II 18p (31-17)

8. CSM Rîmnicu Sărat 15p (19-26)

9. Înainte Modelu 13p (37-33)

10. CSM Oltenița 9p (18-28)

11. Delta Dobrogea Tulcea 9p (14-36)

12. Agricola Borcea 8p (17-26)

13. Sportul Chiscani 1p (4-51)

14. Victoria Traian 0p (5-53)

Citește și:

Axiopolis Cernavodă ține pasul cu Progresul Spartac

SSC Farul este lider provizoriu în Liga a 3-a la fotbal

Festival de goluri la partida SSC Farul - Modelu