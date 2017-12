PSD acordă, condiţionat, vot de încredere noului Guvern

La finalul şedinţei de ieri a Comitetului Executiv Naţional al PSD, preşedintele partidului, Mircea Geoană, a anunţat că s-a decis sprijinirea parlamentară a noului Guvern restructurat fără PD, apreciindu-se că menţinerea „acoliţilor lui Băsescu” la guvernare ar reprezenta un element de risc. Geoană a afirmat că PSD a decis să acorde vot favorabil în Parlament noului Cabinet, întrucît are o "responsabilitate" în a asigura o minimă deblocare a funcţionării structurilor statului. El a spus că alternativa la sprijinirea noului Cabinet Tăriceanu ar fi fost "continuarea funcţionării Guvernului Tăriceanu cu PD, PNL şi UDMR": "În acest moment, între două rele am decis să alegem răul cel mai mic", respectiv un Guvern restructurat cu un mandat limitat, comparativ cu răul cel mare, Traian Băsescu şi politica cinică a acestuia şi a PD. Liderul social-democrat a atras, însă, atenţia că poziţia adoptată de PSD nu echivalează cu o asociere la guvernare şi a anunţat că formaţiunea sa va continua "energic" demersul de suspendare din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu şi de eliminare de la guvernare "a puterii de dreapta". Geoană a adăugat că liderii de filiale judeţene au fost instruiţi să înceapă pregătirile pentru organizarea referendumului de suspendare. Geoană a mai spus că PSD a impus şase condiţii pentru acordarea sprijinului parlamentar noului Guvern, anunţînd şi că social-democraţii îşi rezervă dreptul de a recurge la moţiunea de cenzură, cînd va considera că se impune. Potrivit lui Geoană, mandatul noului guvern ar trebui să se axeze pe îndeplinirea obligaţiilor europene, pe creşterea absorbţiei fondurilor comunitare, pe finalizarea programului post-aderare, pe lămurirea acuzelor de corupţie pe care şeful statului şi premierul Tăriceanu, dar şi PD şi PNL, şi le-au adus reciproc. Liderul social democrat a insistat şi ca viitorul guvern să depolitizeze Justiţia şi să dezamorseze „grupurile oligarhice” din spatele PNL şi al PD. Geoană a arătat că PSD va continua să militeze pentru eliminarea cotei unice şi pentru introducerea unor măsuri sociale, cum ar fi creşterea salariului minim pe economie. Liderul social-democrat a precizat, totodată, că propunerea de Guvern restructurat, făcută de premier, are un număr de elemente critice. El s-a referit la comasarea Ministerului de Finanţe cu Ministerul Economiei şi Comerţului, pe care a catalogat-o drept „o idee nefericită”. Totodată, el a arătat că PSD nu se va asocia unei guvernări de dreapta, nici la nivel central, nici la nivel local. Geoană a arătat că premierul va fi direct responsabil dacă extinderea portofoliilor UDMR va avea drept consecinţă şi intensificarea eforturilor în vederea realizării autonomiei pe criterii etnice. El a adăugat că, dacă se va ajunge în această situaţie, PSD va uza de toate mijloacele democratice pentru a se opune.