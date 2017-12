PSD cere CNSAS să îl verifice urgent pe ministrul Educaţiei

Secretarul executiv al PSD, Ana Birchall, a declarat, ieri, că partidul său "cere Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii verificarea în regim de urgenţă a dosarului ministrului Educaţiei, Mihai Hărdău, şi consideră că acuzaţiile de colaborare cu Securitatea pe care i le-a adus rectorul Universităţii Tehnice Iaşi sînt foarte grave". Ea a susţinut că preşedintele PD, Emil Boc, are "datoria morală" să ceară CNSAS date despre relaţia ministrului cu fosta Securitate, iar în cazul în care colaborarea se va dovedi reală, "ministrul Hărdău trebuie dat afară din Guvern şi din PD, aşa cum a promis preşedintele PD". În acest sens, ea a subliniat: "Consider că este inacceptabil ca în primul an şcolar pe care îl vom avea în calitate de membri UE, destinele educaţiei româneşti să fie conduse de un «ministru-accident» asupra căruia planează bănuiala că a fost colaborator al Securităţii". Rectorul Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" Iaşi, Nicolae Badea, susţine că şi ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău, a colaborat cu fosta Securitate, în calitatea pe care o avea, înainte de 1989, de director educativ al Universităţii Tehnice din Cluj, însă ministrul a respins aceste acuzaţii. "Hărdău a făcut acelaşi lucru ca şi mine”, susţine rectorul Universităţii Tehnice Iaşi, care a recunoscut că, înainte de 1989, i-a supravegheat pe studenţii străini şi a redactat rapoarte informative pentru Securitate, în calitate de director educativ al Universităţii. Badea susţine că toate persoanele care, înainte de 1989, ocupau funcţii de directori educativi ai universităţilor, colaborau cu Securitatea. Purtătorul de cuvînt al Ministerului Educaţiei, Mircea Mureşan, a sărit în apărarea şefului său şi a susţinut că Mihail Hărdău nu a semnat niciun document de colaborare cu fosta Securitate.