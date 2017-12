“PSD refuză oferta să fie vioara a doua la guvernare”

Preşedintele social-democraţilor, Mircea Geoană, a declarat, vineri, că Traian Băsescu trimite “emisari la partide, inclusiv la noi şi spune: ce-ar fi să intraţi voi, PSD, vioara a doua într-un guvern PD-L şi vă dăm cîteva ministere, şi în schimb să nu susţineţi un candidat la prezidenţiale în 2009”. El a arătat că PSD i-a transmis lui Băsescu că în acest partid nu există oameni care să fie “sluga” preşedintelui şi a arătat că PSD nu are nevoie de “pomana” şefului statului. Geoană este de părere că în cadrul campaniei electorale se încearcă o diversiune, prin care se acreditează ideea că Băsescu “poate să pună pe Gigel, Fănel, Gicuţa sau Lenuţa premier. Dar cu votul poporului ce facem? Mergem la alegeri doar ca să ne aflăm în treabă? Să fie clar: cine cîştigă şi are majoritatea formează guvernul, cu premierul propus de acel partid. Democraţia nu se discută, se execută”. Liderul PSD a afirmat că Băsescu doreşte ca PSD să numească un candidat “moale” la alegerile prezidenţiale din 2009, care să facă figuraţie, pentru a putea cîştiga el un nou mandat. El a precizat că PSD a primit “numeroase semnale” din partea şefului statului şi a PD-L pentru a participa la guvernare, alături de democrat-liberali, ca “vioara a doua”, iar PSD să nominalizeze un candidat la alegerile prezidenţiale care să facă figuraţie. El a arătat că răspunsul formaţiunii sale, al “principalului partid din România, care are vocaţia de a conduce România, a fost de refuz net şi a subliniat că PSD va cîştiga alegerile şi va forma guvernul”. De asemenea, Geoană a mai declarat că PSD va uza de toate mijloacele politice de care dispune pentru a impune, după alegeri, voinţa electoratului în ceea ce priveşte desemnarea viitorului premier. El i-a atras atenţia lui Băsescu că PSD nu va accepta nicio formă de impunere a unei soluţii, în ceea ce priveşte desemnarea viitorului prim-ministru, care să contrazică voinţa manifestată la alegeri de către electorat. El a atras atenţia că numirea premierului într-o democraţie o decide un partid sau o coaliţie de partide care au o majoritate, şi nu preşedintele hotărăşte dacă numeşte pe “Gică sau Ogică” prim-ministrul în România. Geoană reaminteşte că cetăţenii sînt cei care conduc şi care au dreptul să-şi impună propria voinţă şi nu “un singur om de la Cotroceni”. Liderul PSD a mai spus că la alegerile din 2004 au existat “unii” care şi-au bătut joc de voinţa poporului el precizînd că actualul preşedinte a creat o majoritate parlamentară prin şantaj.

În altă ordine de idei, liderul social-democrat a apreciat că pentru a ajunge să trăim o viaţă mai bună nu este nevoie numai de o schimbare de guvern pe 30 noiembrie, ci de o schimbare “din temelii” a României. Geoană a cerut electoratului să ia o decizie “clară şi netă” în favoarea cui se îndreaptă preferinţele: “Dacă merge spre PSD şi PC, unde cred că există competenţă şi demonstraţia faptului că am ştiut să ţinem România pe o direcţie bună în perioade de criză, atunci vă rugăm să ne daţi întreaga încredere şi să nu avem nevoie de cîrpeli cu partide de dreapta pentru a forma o majoritate. Daţi-ne încrederea dvs pentru o guvernare coerentă, pe principii social democrate. Obama a cîştigat, în Statele Unite, un om de stînga, cu cea mai clară victorie a democraţilor din 1964 încoace, de la Kennedy încoace. Vă cerem să ne daţi şi nouă, social-democraţilor români, cea mai clară victorie din 1992 încoace”. El a arătat că PSD vrea să cîştige în mod clar aceste alegeri deoarece “cei care au guvernat patru ani au demonstrat ceea ce pot, şi nu pot mare lucru”. El a mai spus că din America pînă în Europa de vest se produce o schimbare din temelii a modului în care funcţionează capitalismul contemporan şi că este nevoie de această schimbare şi în România. Geoană consideră că mai multe luni de neguvernare ar fi “catastrofale” pentru ţara noastră: “Bombiţele de campanie pe care le lansează preşedintele, cu suspendări şi lovituri de stat sînt, pur şi simplu, invenţii. Ne interesează să respectăm voinţa poporului şi nimeni nu poate încălca regula democraţiei”. Întrebat dacă s-ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă nu se reuşeşte numirea noului Guvern, Geoană a spus că “orice este posibil”, dar că ar fi “criminal” pentru interesul naţional.