Punct obținut in extremis de CSU Neptun

11:55:39 / 18 Mai 2015

Despre arbitraj

Am fost si eu nu demult arbitrat de acesti doi domni, care sunt cotati ca cei mai buni din Romania si as vrea sa spun ca este o diferenta mare intre cum arbitreaza in tara si afara : daca acolo sunt intr-adevar buni, aici se "indoaie" dupa cum vin indicatiile : arbitrajul de saptamana trecuta de la Baia Mare-Dinamo si cel de ieri sunt dovada elocventa ( chiar daca dl.Dedu spune ca trebuie venit cu dovezi). Dle Dedu, n-o sa aveti niciodata dovezi "solide", dar puteti vedea clar tenta si directia in care se conduce un meci : ieri, n-au tras pe fata cu Valcea, dar le-au dat deciziile exact in momentele care trebuiau - un prepasiv de vreo 3 minute pana au marcat, un picior in atac si iarasi Valcea marcheaza, un fault in atac si, surpriza, Valcea inscrie, iar cel mai "odios", un fault in atac contra lui Ivan care ducea scorul la 23-23, fault la care langa constanteanca se afla doar o jucatoare, IN LATERAL, si nu in fata ei, la vreo jumatate de metru - si culmea, nu s-a fluierat in momentul "faultului" ci dupa ce au vazut ca fost gol - au fost fortati sa intervina, nu ? Deci cam asta ar fi cu "cei mai buni arbitri" din Romania - nu exista asa ceva, exista doar interese si indicatii, iar daca ai pe cineva la FRH, e ok, daca nu, esti arbitrat asa cum a fost arbitrata Neptunul ieri (si in alte meciuri de pana acum , de altfel). S-auzim numai de bine!