Pur şi simplu - Campioana Europei !

Miercuri seară, AC Milan a demonstrat - încă o dată! - de ce este socotită cea mai bună echipă a ultimilor 20 ani, timp în care a fost mai mereu în sferturile Ligii Campionilor şi, periodic, şi-a adjudecat şi trofeul suprem! Venită după o înfrîngere neaşteptată, în campionat, AC Milan s-a mobilizat în meciul cu Şahtior, umilind efectiv vicecampioana Ucrainei. Iar Kaka, Seedorf şi Gilardino au mai ratat 5-6 ocazii monumentale, care ar fi făcut scorul conform cu realitate din teren! Situaţia din grupă s-a complicat, însă, după ce Benfica a învins pe Celtic. Situaţie la fel de complicată şi în Grupa A, unde am înregistrat una din marile surprize ale zilei, Liverpool fiind învinsă la Istanbul. Englezii încă mai depind de ei înşişi pentru a obţine calificarea în optimi, dar trebuie să cîştige toate cele trei meciuri rămase. OM a scăpat ieftin după meciul cu FC Porto, cu un punct de aur, după ce portughezii au dominat cu autoritate partida ratînd cît pentru un sezon întreg! Uriaşă surpriză şi la Trondheim, cu o Valencia pierzînd un meci pe care l-a dominat în prima parte. Dar golurile le-au dat norvegienii, care au rămas fără... antrenor după această victorie!!! Knut Tørum şi-a dat demisia pentru situaţia dezastruoasă din întrecerea internă, unde Rosenborg nu mai are nici o şansă la titlu şi – mai mult – poate rata viitoarea ediţie a cupelor europene. La Londra s-a împlinit visul lui... Mourinho!!! Chelsea a trecut de Schalke graţie brigăzii suedeze care a tras pe faţă cu englezii! Obscurul arbitru Peter Fröjdfeld a anulat un gol perfect valabil nemţilor şi nu l-a eliminat pe Alex pentru o fază la care s-ar fi dat cartonaş roşu şi în Papua Noua Guinee! Astfel, Chelsea a ajuns pe primul loc în grupă şi are mari şanse să prindă optimile. Werder şi-a mai revenit puţin după victoria clară din meciul cu Lazio, dar acum trebuie să învingă şi la Roma pentru a mai spera la optimi. În sfîrşit, la Madrid, Olympiacos a demonstrat că are pretenţii îndreptăţite la calificarea în optimi de finală, după ce a produs multe dureri de cap madrilenilor. Şi asta în condiţiile în care grecii au jucat cu un om mai puţin din min. 12 (eliminat Torosidis)! Mai mult, la 3-2 pentru gazde, în min. 92, Kovacevic a ratat o ocazie imensă (sau a apărat Casillas!), iar pe faza următoare Real a înscris ultimul gol. Grecii au ocazia revanşei peste două săptămîni, cînd Real va vizita Atena.

Rezultatele partidelor de miercuri - Grupa A: Beşiktaş Istanbul - FC Liverpool 2-1; Olympique Marseille - FC Porto 1-1. Clasament: 1. Marseille 7p, 2. FC Porto 5p, 3. Beşiktaş 3p, 4. FC Liverpool 1p; Grupa B: Rosenborg Trondheim - Valencia 2-0; Chelsea Londra - Schalke ’04 2-0. Clasament: 1. Chelsea 7p, 2. Rosenborg 4p, 3. Valencia 3p, 4. Schalke 3p; Grupa C: Werder Bremen - Lazio Roma 2-1; Real Madrid - Olympiacos Pireu 4-2. Clasament: 1. Real Madrid 7p, 2. Olympiacos 4p, 3. Werder 3p, 4. Lazio 2p; Grupa D: Benfica Lisabona - Celtic Glasgow 1-0; AC Milan - Şahtior Doneţk 4-1. Clasament: 1. AC Milan 6p, 2. Şahtior 6p, 3. Benfica 3p, 4. Celtic 3p.