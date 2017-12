Liderii PSD au prezentat, ieri, un raport asupra guvernării 2004-2007, intitulat “O mie două sute de zile de haos în România - Putere fără guvernare”. Raportul a fost întocmit de departamentele de specialitate ale PSD, sub coordonarea preşedintelui Consiliului Naţional, Adrian Năstase, are 240 de pagini, la el lucrîndu-se cîteva luni. O sinteză a acestui raport, sub titlul “Patru ani pierduţi pentru România - eşecul guvernărilor de dreapta”, a fost prezentată, ieri, de Mircea Geoană, Adrian Năstase, Cristian Diaconescu, Ion Iliescu şi Constantin Niţă. Conform documentului PSD, ultimii patru ani au însemnat, pentru România, confuzie, haos şi incompetenţă. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, la începutul prezentării raportului, că au trecut “patru ani rataţi, în care Guvernul a ţinut istoria pe loc. Guvernul nu este doar şchiop, ci şi ciunt, întrucît are o mînă de luat, dar nu are o mînă de dat. România este astăzi ca un Citroen, condus fără frîne, fără direcţie, de un şofer nepriceput, al cărui instructor seamănă cu cetăţeanul turmentat”. El l-a caracterizat pe preşedintele Traian Băsescu ca fiind “un preşedinte perfect inutil pentru cei mulţi”, care a creat, întreţinut şi instigat tensiunea cronică. În opinia lui, “Traian Băsescu a fost preşedinte jucător doar pentru PD, pentru ceilalţi a fost un preşedinte cacealma”.

Liderul PSD a apreciat că, în ultimii patru ani, principalele atribute ale administraţiei centrale, negative în opinia lui, s-au transferat şi la nivelul administraţiei locale, dominate “de mii de mici fluturi, de mii de mici berceni” şi de “mafii care căpuşează” şi “au protectori şi la Palatul Cotroceni şi la Palatul Victoria”. Conform raportului PSD, guvernarea Tăriceanu a dus la “reaprinderea spiralei inflaţioniste”, fenomen care ar putea antrena riscul neadoptării monedei euro la termenul prognozat de BNR, în condiţiile în care România mai îndeplineşte, în prezent, doar două dintre criterile de convergenţă la moneda europeană. Aceeaşi guvernare Tăriceanu a mai însemnat, în opinia social-democraţilor, dublarea deficitului bugetar, creşterea de patru ori a deficitului comercial, situarea pe ultimul loc între ţările UE în ceea ce priveşte puterea de cumpărare, accentuarea polarizării sociale în condiţiile în care 84% din angajaţi au salarii sub 2.000 lei, iar 45% din gospodării nu îşi permit să achite la timp facturile la întreţinere, o politică externă “fie arogantă, fie incoerentă”, zero km de autostradă construiţi, cele mai slabe performanţe şcolare, ajungerea în situaţia ca România să contribuie la bugetul UE cu o sumă mai mare decît fondurile comunitare atrase. De asemenea, raportul PSD mai arată că actuala guvernare a dus la creşteri ale tarifelor la principalele servicii şi utilităţi peste media majorărilor salariale şi ale pensiilor, la scăderea drastică a producţiei de grîu, porumb. La rîndul său, Năstase a apreciat că principalele proiecte ale guvernării de dreapta - Fondul Proprietatea, politica retrocedărilor, Programul Fermierul - au fost eşecuri: “Un dezastru general. Românii îşi percep prezentul cu disperare şi viitorul cu deznădejde”. El atrage atenţia că “guvernarea de acum este o guvernare pe datorie, (...)cu nenumărate carii care distrug ceea ce s-a construit cu trudă de-a lungul anilor”. Mai mult, Năstase l-a criticat pe şeful statului că nu a fost niciodată preşedintele României, ci doar preşedintele PD: “Traian Băsescu ne-a arătat la Cotroceni că postul (de preşedinte - n.r.) este vacant. Este grav, pentru că în loc de echilibru politic avem parte de mesaje (...) de genul ‘şo pe ei, pe parlamentari’”. Vicepreşedintele PSD Cristian Diaconescu a apreciat, la rîndul său, că guvernarea din ultimii patru ani s-a remarcat prin lipsa de profesionalism şi aroganţă în ceea ce priveşte sistemul juridic şi absenţa unui profil extern determinat în politica externă. Diaconescu a afirmat că principalele programe ale guvernării Tăriceanu în domeniul juridic - reconstituirea proprietăţii, reforma sistemului juridic - coroborate cu lipsa unui Cod Penal, a unui Cod Civil şi a unui Cod de procedură penală coerente şi actualizate au aruncat în aer Justiţia, culminînd cu creşterea nivelului corupţiei.