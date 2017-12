Putin i-a luat-o înainte lui Hollande

Zilele trecute, președintele Franței, Francois Hollande, anunțase că nu știe sigur dacă va purta discuții cu președintele rus, Vladimir Putin, în cadrul vizitei programate a acestuia la Paris, afirmația liderului francez fiind făcută în contextul acuzațiilor de crime de război formulate împotriva Rusiei din cauza intervenției în Siria. Pentru a evita o situație incertă și jenantă, Vladimir Putin a anunțat marți că își anulează vizita la Paris de săptămâna viitoare și nici nu se va întâlni cu omologii francez și german, pentru discuții separate pe tema crizei din Siria. ”Președintele a luat decizia de a-și anula vizita, dar a menționat că este gata să viziteze Parisul într-un moment convenabil pentru președintele francez. Vom aștepta ca acest moment convenabil să apară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Președintele Hollande a declarat că este vital să continue negocierile cu Rusia, în pofida diferendelor majore cu Moscova pe tema Siriei, dar că nu are sens să aibă discuții decât dacă negocierile sunt sincere și ferme. ”Cu Rusia, Franța este într-un dezacord major pe tema Siriei și vetoul Rusiei la adresa rezoluției Consiliului de Securitate al ONU a împiedicat încetarea bombardamentelor și obținerea unui armistițiu. Consider că este necesar să avem un dialog cu Rusia, dar acesta trebuie să fie ferm și sincer, altfel nu-și are sensul și este o farsă. Sunt pregătit să-l întâlnesc pe președintele Putin, dacă putem obține un progres pe calea păcii”, a spus Hollande.

Odată lămurite treburile diplomatice, marți, avioanele de luptă ruse și-au reluat loviturile aeriene în estul orașului Alep, controlat de rebeli, după câteva zile de calm relativ, a declarat un oficial al rebelilor și Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Bombardamentele au vizat cartierul Bustan al-Qasr, a precizat OSDO, afirmând că există victime, însă fără să poată preciza un număr. Moscova și Damascul au redus raidurile aeriene asupra orașului Alep, săptămâna trecută, pentru a le permite civililor să părăsească zonele controlate de rebeli. Guvernul sirian a afirmat că rebelii blocați în Alep pot pleca împreună cu familiile lor, dacă depun armele. Insurgenții au denunțat această ofertă, calificând-o drept o înșelăciune.