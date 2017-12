Putin renunţă la sesiunea anuală televizată cu cetăţenii

Preşedintele rus, Vladimir Putin, confruntat cu un val de contestare fără precedent, de aproape un an, nu va susţine, în acest an, sesiunea anuală televizată cu cetăţenii, care a devenit tradiţie în ultimii zece ani, a dezvăluit, ieri, cotidianul rus ”Kommersant”. ”În acest an, nu va exista efectiv „linie directă””, a confirmat, pentru cotidian, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunţând că un alt format va fi ales pentru a oferi preşedintelui posibilitatea de a-şi expune programul. Potrivit cotidianului, Kremlinul ar putea opta pentru o conferinţă de presă extinsă, la sfârşitul lui noiembrie. Această sesiune de întrebări şi răspunsuri transmisă în direct la televiziune a fost instituită în 2001, în timpul primului mandat prezidenţial al lui Putin. Ulterior, sesiunea, care dura câteva ore, a devenit tradiţie şi nu a fost abandonată nici în perioada 2008-2012, când era premier.