Radu Mazăre, audiat în dosarul Henri Coandă

11:24:11 / 23 Iunie 2015

cineva

Da ce mah in tara asta de hoti si de banditi numai el a luat mita,numai el a facut abuz in serviciu..zicea cineva ca ce este peste salariu de primar sa fie confiscat...aha...dar ce este peste salariu predesintelui basistului onanistului ,are voie sa pastreze??intreb si eu,sau asa este legea...