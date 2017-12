Rapid Bucureşti şi CSMS Iaşi, în optimile Cupei Ligii

Ieri s-au disputat primele două meciuri din Cupa Ligii la fotbal, Rapid Bucureşti şi CSMS Iaşi obţinând calificarea în optimile de finală ale competiţiei.

Rezultatele din play-off: RAPID BUCUREŞTI - CS U. Craiova 1-0 (A. Ciolacu 52) şi ASA Tg. Mureş - CSMS IAŞI 0-2 (Al. Creţu 39, L. Mihai II 86).

Programul partidelor din optimile de finală ale Cupei Ligii - vineri, ora 18.00: FC Viitorul - FC Botoşani (Look Plus), ora 21.00: FC Braşov - Astra Giurgiu (Look Plus); sâmbătă, ora 18.00: Oţelul Galaţi - Ceahlăul Piatra Neamţ (Look TV), ora 21.00: Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti (Look TV); duminică, ora 18.00: CSMS Iaşi - CFR Cluj (Look TV), ora 21.00: U. Cluj - Petrolul Ploieşti (Look TV); luni, ora 18.00: Gaz Metan Mediaş - Pandurii Tg. Jiu (Look TV), ora 21.00: Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti (Look TV).

PREMII TENTANTE. Cele patru echipe participante în turul preliminar al Cupei Ligii-Adeplast vor fi recompensate cu suma de 10.000 de euro fiecare, în timp ce câştigătoarea competiţiei poate câştiga până la 275.000 de euro, informează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Potrivit anunţului de ieri al LPF, fondul total de premiere al Cupei Ligii-Adeplast este de un milion de euro net. Premiile pe fiecare fază sunt următoarele - cele patru participante în turul preliminar - câte 10.000 de euro; cele 16 echipe participante în faza optimilor - câte 20.000 de euro; cele opt sfertfinaliste - câte 25.000 de euro; cele patru semifinaliste - câte 50.000 de euro; finalistele - câte 70.000; câştigătoarea - 100.000 de euro.

Astfel, câştigătoarea competiţiei va fi recompesantă cu suma totală de 265.000 de euro (20.000 de euro pentru optimi, 25.000 de euro pentru sferturi, 50.000 de euro pentru semifinală şi 170.000 de euro pentru câştigarea finalei), iar dacă aceasta va fi una dintre cele patru formaţii care evoluează şi în turul preliminar, atunci premiul va creşte la 275.000 de euro.