Raţ se gîndeşte la finala... Cupei UEFA

După victoria cu 3-2 obţinută marţi seară, la Barcelona, de Şahtior Doneţk, internaţionalul român Răzvan Raţ a declarat că echipa ucraineană poate juca finala Cupei UEFA, informează siteul www.razvanrat.ro. “Ne-am descurcat excelent în această seară (n.r. - marţi seară), mai ales că am întîlnit o echipă foarte puternică. Chiar dacă au lipsit destule vedete de la FC Barcelona, printre titulari au fost cîţiva jucători de mare valoare, precum Hleb, Krkici sau Rodriguez. Pentru noi a fost extraordinar că ne-am creat patru ocazii şi am valorificat trei dintre ele. Am încheiat destul de bine un sezon în care ne-am confruntat cu destule probleme şi ghinioane şi cred că vom face o figură frumoasă în Cupa UEFA. Pot spune chiar că putem ajunge în finala acestei competiţii. Acum nu mă gîndesc decât să mă întorc acasă, să-mi petrec sărbătorile alături de persoanele iubite şi să uit, pentru puţin timp, de fotbal”, a spus Raţ. Formaţiile calificate în optimile Ligii Campionilor sînt AS Roma, Chelsea, Panathinaikos, Inter, Barcelona, Sporting, Liverpool şi Atletico, în timp ce Bordeaux, Werder, Şahtior şi Marseille continuă în Cupa UEFA. În Grupa B, Anorthosis a ratat în ultima rundă o prezenţă istorică în faza următoare a ULC, dar a pierdut şi poziţia a treia în urma înfrîngerii de la Atena.

Rezultatele de marţi - GRUPA A: Chelsea Londra - CFR Cluj 2-1 (S. Kalou 40, Drogba 71/ Y. Kone 55), AS Roma - Girondins Bordeaux 2-0 (Brighi 61, Totti 70). Clasament: 1. ROMA 12p; 2. CHELSEA 11p; 3. Bordeaux 7p; 4. CFR 4p; GRUPA B: Panathinaikos Atena - Anorthosis Famagusta 1-0 (Karagounis 69), Werder Bremen - Internazionale Milano 2-1 (Pizarro 63, Rosenberg 81/ Ibrahimovici 88). Clasament: 1. PANATHINAIKOS 10p; 2. INTER 8p; 3. Werder 7p; 4. Anorthosis 6p; GRUPA C: FC Basel - Sporting Lisabona 0-1 (Yannick Djalo 19), FC Barcelona - Şahtior Doneţk 2-3 (Sylvinho 59, Busquets 83/ Gladkiy 31, 58, Fernandinho 76). Clasament: 1. BARCELONA 13p; 2. SPORTING 12p; 3. Şahtior 9p; 4. Basel 1p; GRUPA D: PSV Eindhoven - FC Liverpool 1-3 (Lazovic 36/ Babel 45+2, Riera 68, N’Gog 77), Olympique Marseille - Atletico Madrid 0-0. Clasament: 1. LIVERPOOL 14p; 2. ATLETICO 12p; 3. Marseille 4p; 4. Eindhoven 3p.