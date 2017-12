Război vopsit... în Constanţa

Hoţi, vardişti... teroririşti, mercenari... trupe de commando au luat cu asalt, sîmbătă şi duminică, "bietul" Palat al Copiilor din Constanţa. Luptele au fost crîncene, victimele numeroase şi a curs multă... vopsea. A fost scenariul etapei a treia din Campionatul Naţional de Paintball Sportiv, ajuns la ediţia a doua.

Sîmbătă, dis-de-dimineaţă... Pregătirile sînt gata... echipamentul pregătit... strategiile doar amintiri... starea în tranşee e cu totul alta... Foc de voie! „Strategia nostră este tot timpul aceeaşi. Atacam! Cu cît mergem mai repede peste adversar, cu atît e mai bine pentru noi. Foc pe ei, niciodată să nu-i lăsăm să respire”, deconspiră tactica victorioasă Mai, campion naţional anul trecut alături de partenerii din echipa bucureşteană „Inro-Dreacu” (Botez şi Mili). Formaţie care s-a impus fără probleme şi la etapa disputată în week-end la Constanţa (învingînd în finală concitadina TC Factory), la categoria amatori. Concursul novicilor a fost adjudecat de o altă formaţie bucureşteană, „Yakuza” (au învins în finală pe „Lala Land” din Deva).

Timpurile s-au schimbat! Fetele îşi cer drepturile... Etapa din Constanţa a fost onorată de prezenţa unei echipe feminine din Bucureşti, numită „OB” (Diana, Ana, Andreea)... „E foarte greu să te lupţi cu băieţii, cîteodată chiar dur, dar este frumos. Paintball-ul nu mi se pare un sport exclusivist al băieţilor. Dacă-ţi place, poţi să faci orice. Atmosfera, adrenalina şi ideea de echipă sînt atribute ce mă atrag la acest sport”.

Paintball - un sport al viitorului?

Cu adrenalină şi atmosferă de război... vopsit, paintball-ul nu şi-a cîştigat pe deplin statutul de sport. Doar că orice început este greu. „Există foarte mulţi tineri doritori de adrenalină în ţară, de aceea consider painball-ul un sport extrem al viitorului în România”, a declarat organizatorul etapei constănţene, Dumitru Diaconu. „Participăm din cînd în cînd şi la competiţiile internaţionale, însă nivelul este mult mai ridicat. De exemplu, în Franţa există Ligile 3,2,1 şi Champions League, o structură bine organizată. Am jucat destul de bine în doi, dar pentru a urca mai avem de învăţat”, spune Mai. „Ideea organizării unui Campionat Naţional mi-a venit după mai multe plimbări prin lume, în special în insulele Mării Caraibelor. Am văzut acolo entuziasmul cu care se juca paintball, iar cînd m-am întors am găsit în ţară mulţi doritori de a organiza o competiţie. S-a ivit ocazia şi am profitat”, încheie Diaconu. La evenimentul organizat la sfîrşitul săptămînii cu sprijinul Direcţiei pentru Sport şi Palatului Copiilor au participat 13 echipe din Bucureşti, Braşov, Sibiu, Deva şi Constanţa.