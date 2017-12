“Rechinii” au pus tunurile pe Cetate Suceava

După un început de campionat în care au alternat evoluţiile bune cu eşecuri ruşinoase, elevii lui Marius Şumudică par să fi intrat pe drumul cel bun spre Liga I. Ultimele două partide susţinute de FC Farul au adus tot atîtea victorii, dar şi un golaveraj excelent, cu şapte goluri marcate şi niciunul primit. Ascensiunea grupării de pe litoral poate continua însă doar cu un succes împotriva celor de la Cetate Suceava, în restanţa programată mîine, de la ora 14.00, pe teren propriu, în etapa a 9-a a Ligii a II-a. De altfel, tehnicianul constănţean şi-a avertizat elevii că nu au altă variantă decît victoria în disputa cu sucevenii. “Dacă nu cîştigăm cu Suceava, ultimele victorii nu au nicio valoare. Oaspeţii au o echipă bunicică şi vor veni la Constanţa să se apere. De altfel, joacă mereu cu cinci fundaşi, dar trebuie să găsim soluţiile pentru a deschide lacătul şi a marca. Noi sîntem mai uşor de studiat pentru că toate meciuri noastre au fost televizate, dar valoarea jucătorilor trebuie să facă diferenţa. Le-am spus băieţilor că, dacă se vor concentra la finalizare, vom avea un meci uşor. Mai mult, dacă vom înscrie în prima parte a meciului îi vom obliga să iasă la joc şi să ne lase spaţii pentru a ataca. Ştiu că multă lume se aşteaptă să facem din nou scor, dar eu m-aş mulţumi şi cu 1-0. Cu încă trei puncte, ne-am apropia mult de locurile care aduc promovarea”, a explicat Şumudică. Din păcate, antrenorul Farului nu-l va putea folosi nici mîine pe Vasilică Cristocea, care are în continuare probleme din cauza unei unghii infectate la piciorul drept. Alţi doi jucători, Bogdan Andone şi Vasile Păcuraru sînt incerţi din cauza accidentărilor, dar se speră în recuperarea lor pînă la ora meciului.

Şumudică pariază pe atacanţii săi

Succesul clar obţinut duminică, 5-0 în disputa cu FCM Bacău, este legat în mare măsură de jocul celor doi atacanţi ai formaţiei de pe litoral, Chico şi Ene. După o perioadă neagră, în care au înscris doar de la punctul cu var, cei doi au marcat din acţiune şi au conlucrat la două dintre golurile reuşite în poarta băcăuanilor. În plus, ambii au ajuns la cota 5 în clasamentul golgeterilor Serie I. “Am mare încredere în cei doi şi îmi pare bine că au început să se înţeleagă în teren. Asta înseamnă că respectă ce repetăm la antrenamente şi sînt sigur că vor mai înscrie multe goluri pînă la finalul turului. Mai mult, cred că unul dintre ei va fi golgeterul Seriei I la finalul acestui sezon”, a declarat Şumudică. Alături de cei doi atacanţi, surpriza meciului de duminică a fost mijlocaşul portughez Diogo Andrade, care, la debutul său pentru FC Farul, a reuşit două pase de gol, ambele după execuţii bune din lovituri de colţ. “Andrade a intrat bine în meci şi s-a văzut că-şi doreşte mult să reuşească la Constanţa. De altfel, el are o situaţie materială bună în Portugalia şi mi-a spus că a venit la Farul doar pentru fotbal şi nu l-au interesat banii. Este profesionist sută la sută şi a arătat rapid acest lucru. Nici nu s-a văzut că nu are meciuri în picioare, abia în repriza a doua dînd semne de oboseală”, a mai spus Şumudică.