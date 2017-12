"Rechinii" spun adio... Cupei României

Finalistă în 2005 şi semifinalistă în 2006, FC Farul Constanţa a fost eliminată, ieri, în optimile de finală ale Cupei României, la Galaţi, de Poli Iaşi, la capătul unui meci în care jucătorii antrenaţi de Basarab Panduru au controlat ostilităţile, însă pragmatismul echipei ieşene, care a jucat din min. 26 cu un om mai puţin, a avut cîştig de cauză. "Nu credeam că o să pierdem. Am avut ocazii, dar nu cred că putem să ne mai prezentăm aşa. Îmi pare rău că am ratat obiectivul în Cupa României. Dacă vom continua să jucăm aşa, nici din campionat nu vom ajunge în Cupa UEFA. Simt că băieţii nu au încredere în ei. Am venit să fac mai mult la Farul, dar nu depinde numai de mine. Dacă nu ne vom schimba jocul, nici spectatorii nu vor veni la stadion", a declarat, după încheierea partidei, antrenorul principal al Farului, Basarab Panduru. Tehnicianul "rechinilor" a dialogat la final cu galeria constănţeană, suporterii Farului scandîndu-i numele.

Farul a dominat prima repriză, trecînd pe lîngă deschiderea scorului în min. 11, atunci cînd Băcilă, scăpat pe partea dreaptă, a fost blocat in extremis de Bordeanu, în momentul în care Guriţă şi Tibor Moldovan aşteptau pasa decisivă a mijlocaşului farist. Poli a replicat prin Cernoch, în min. 16, portarul Vlas respingînd în corner, de la rădăcina barei, mingea şutată de atacantul echipei ieşene. În min. 23, a fost rîndul lui Pleşca să reţină balonul expediat de Nae. Chiar dacă a evoluat cu un om mai puţin, Mitrovic fiind eliminat în min. 26, ieşenii au fost periculoşi pe contraatac, ameninţînd poarta constănţeană în min. 37, atunci cînd Vlas a apărat mingea şutată de la 10 m de Cernoch. Duelul portarilor din prima repriză s-a încheiat în min. 45, Pleşca intervenind salvator în faţa lui Băcilă, care nu l-a putut învinge pe apărătorul buturilor ieşene din colţul careului mic. 0-0 la pauză, iar în partea a doua a jocului Farul a încercat să rezolve problema calificării, însă portarul Pleşca a fost omul providenţial pentru Poli Iaşi, intervenind în faţa lui Tibor Moldovan (min. 52 şi 63) şi Nae (min. 66). Contrar cursului jocului, ieşenii au marcat în min. 67, profitînd de dubla eroare a lui Vlas. Portarul Farului a comis un henţ inconştient la marginea careului de 16 m, a greşit apoi la mingea şutată din lovitură liberă de Onuţ, respingînd în faţă, iar Onofraş a îndeplint o simplă formalitate. Farul a încercat în zadar să revină în joc, ratările lui Guriţă (min. 76), Laurenţiu Florea (min. 85), Florin Lungu (min. 87), Iulian Apostol (min. 89) şi Farmache (min. 90) împiedicînd egalarea. Poli - Farul 1-0 şi ieşenii merg în sferturi. "Ne-a ajutat Dumnezeu, pentru că Farul a avut ocazii mai multe, a dominat jocul, dar noi am avut şansă", a spus la finalul partidei antrenorul ieşenilor, Ionuţ Popa.

Au evoluat formaţiile - Poli Iaşi (antrenor Ionuţ Popa): Pleşca - A. Toma, Onuţ, R. Ciobanu (33 I. Ionescu), Bordeanu - Buta, Saric, Mitrovic, Sfîrlea - Onofraş, Cernoch (69 Tincu); FC Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas - Farmache, I. Barbu, Gheară, L. Florea - Băcilă, Fl. Lungu, Senin (46 I. Apostol), Nae (68 Disney) - Guriţă, T. Moldovan (79 L. Mihai). A marcat: Onofraş (min. 67). Cartonaşe galbene: Mitrovic (2), Saric, Tincu, Pleşca/ Guriţă, Gheară, Vlas, Fl. Lungu, I. Apostol. Eliminat: Mitrovic (min. 26). Au arbitrat: A. Constantin (Rm. Vîlcea) - C. Savu (Galaţi), S. Gheorghe (Suceava).

Duminică, de la ora 18.00, la Constanţa, FC Farul şi Poli Iaşi se vor afla din nou faţă în faţă, în etapa a 15-a a Ligii I.