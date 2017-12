Reclama favorită cu David Beckham

Fanilor fostului fotbalist englez li s-a oferit oportunitatea de a decide care dintre cele două reclame pentru colecţia de lenjerie intimă H&M în care apare David Beckham ar trebui să fie difuzată în pauzele comerciale din timpul finalei campionatului de fotbal american. Ambele reclame, pentru colecţia de primăvară 2014 a H&M, dar şi pentru noul său brand Mini-Me pentru copii, îl arată pe David Beckham în timp ce urcă pe acoperişul unei clădiri din Londra, după o şedinţă foto, dar nu se cunosc încă diferenţele dintre cele două versiuni. Începând din 27 ianuarie, fanii lui David Beckham pot vota versiunea favorită a reclamei pe site-ul www.hm.com.

Trupa rock americană Red Hot Chili Peppers va cânta alături de Bruno Mars în show-ul programat în pauza finalei din acest an a Ligii Naţionale de Fotbal american - Super Bowl -, care va avea loc pe 2 februarie, în oraşul New Jersey. Posibilitatea de a cânta în pauza Super Bowl este considerată o şansă imensă pentru artiştii invitaţi, datorită uriaşei popularităţi de care se bucură acest meci de fotbal în rândul spectatorilor americani. În 2009, peste 153 de milioane de telespectatori din SUA au vizionat recitalul susţinut de trupa britanică The Who în pauza galei Super Bowl. Nume sonore precum U2, Prince şi The Rolling Stones au concertat cu ocazia acestui eveniment, în ultimii ani. La gala Super Bowl 2013, desfăşurată în luna februarie, la New Orleans, Beyonce a cântat în faţa a 73.000 de spectatori, show-ul fiind urmărit la televizor de peste 100 de milioane de americani.