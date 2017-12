Record de cititori pentru variantele online ale cotidianelor britanice

Site-urile principalelor cotidiane din Marea Britanie au înregistrat, în luna octombrie, cea mai mare creştere de audienţă din toate timpurile, cu numere record de utilizatori unici. Astfel, audienţa online a ziarului “The Guardian”, evaluată la aproape 26 de milioane de vizitatori unici pe lună, este de 74 de ori mai mare decît tirajul versiunii printate. Pe locul doi într-un clasament al audienţelor online se află site-ul Telegraph.co.uk, care a crescut la 23,2 milioane de vizitatori unici în octombrie, faţă de cele 22,9 milioane din septembrie. Site-ul tabloidului “The Sun”, unul dintre cele mai citite ziare din Europa, în varianta printată, a crescut cu 8,5% procente în audienţă, ajungînd la aproximativ 17 milioane de utilizatori în octombrie. Noul website al publicaţiei “The Times” a înregistrat cel mai mic salt de audienţă din septembrie în octombrie, doar 0,74 procente. Cele 20,4 milioane de vizitatori ai site-ului reprezintă, însă, o audienţă mai mare cu 65% pe ultimele şase luni. Creşterea impresionantă a numărului de cititori pe Internet se datorează atît conţinutului vast privind alegerile prezidenţiale din SUA, cît şi cazului celor doi jurnaliştilor de la BBC, Jonathan Ross şi Russell Brand, implicaţi într-un scandal al farselor. Într-o emisiune radiofonică din 18 octombrie, cei doi i-au lăsat actorului Andrew Sacks, de 78 de ani, un mesaj pe robotul telefonic, în care Jonathan Ross a declarat că Russell Brand s-a culcat cu nepoata actorului.

Peste Ocean, însă, presa americană ia măsuri dure ca urmare a efectelor crizei economice mondiale, trecînd la concedieri şi la reducerea dividendelor. Agenţia de presă americană Associated Press (AP) a anunţat vineri că intenţionează să micşoreze cu 10% numărul angajaţilor în 2009. AP are una dintre cele mai mari echipe de jurnalişti din lume, cu 4.000 de angajaţi în toată lumea, dintre care 3.000 numai în SUA. Agenţia şi-a început activitatea acum 162 de ani şi are, în prezent, 240 de birouri în lume şi peste 1.500 de ziare care cotizează. În contextul crizei economice, AP a trecut şi la revizuirea ratei card-urilor pentru publicitate, în sensul reducerii preţurilor pentru publicaţiile membre. Şi compania de media americană The New York Times a decis reducerea dividendelor cu aproape 75% şi plănuieşte micşorarea cheltuielilor, dar şi reevaluarea activelor, pentru a putea face faţă scăderii investiţiilor în publicitate, ce afectează întreaga presă americană. Reducerea dividendelor este o măsură de importanţă majoră, întrucît va genera mai multe lichidităţi pentru plata datoriilor, care se ridică, în acest moment, la aproximativ 1,14 miliarde de dolari. Principala publicaţie deţinută de companie, cotidianul “The New York Times”, se confruntă cu o situaţie delicată, avînd în vedere scăderea veniturilor din publicitate, dar şi a tirajului, în contextul creşterii semnificative a preferinţei cititorilor pentru variantele online ale publicaţiilor. Joi, la bursa de la New York, acţiunile publicaţiei “The Times” s-au închis la valoarea de 5,72 de dolari, considerat cel mai mic nivel atins de la începutul anilor \'80.