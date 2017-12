„Reducerea CAS, anulată de creșterea salariului minim“

STRATEGIA SECRETĂ Ministerul Finanțelor Publice (MFP) nu vrea să publice studiile care susțin reducerea CAS, dar spune că Fondul Monetar Internațional le are pe masă de mai bine de o lună. Prezentarea mersului economiei și motivelor pentru diminuarea fiscalității pe muncă, făcută marți seară de premierul Victor Ponta, rămâne singura oportunitate de a arunca o privire în spatele cortinei și de a înțelege ce strategie are ministerul condus de Ioana Petrescu. Dincolo de rațiunile contabilicești (micșorăm o taxă, oamenii plătesc mai mult), reducerea CAS, ca orice reducere de taxe, are scopul de a impulsiona creșterea economică, prin ceea ce în manualul de economie se numește „efect de multiplicare“. „Tăierea a cinci puncte procentuale din CAS înseamnă resurse eliberate în mâna angajatorului, care poate să consume mai mult sau chiar să economisească/investească. Potrivit modelului MFP, efectul măsurii asupra bugetului ar fi un plus de 2,5 miliarde lei. Nu se precizează însă în cât timp vor veni acești bani. Practic, Finanțele estimează venituri care acoperă circa 53% din pierderea bugetară cauzată de reducerea CAS“, notează, pe blogul său, analistul Florin Cîțu.

EFECT NEUTRU? Dar - și e un mare DAR - Finanțele nu se mulțumesc doar cu reducerea CAS și mai pregătesc un șoc economic: creșterea venitului minim în 2015! „Aici apar foarte multe semne de întrebare despre eficiența reducerii CAS. Să presupunem că veniturile mai mari la buget estimate pentru 2015 sunt reale. În mod logic, fără majorarea salariului minim, ele ar fi și mai mari. Deși poate la MFP există un model economic nou, în care două șocuri de magnitudini aproape egale, dar opuse, duc la efecte pozitive în economie, în loc să se anuleze reciproc...“, punctează Florin Cîțu. Ca să fie clar: creșterea salariului minim este un cost în plus pentru firme, iar reducerea CAS este fix contrariul. Măsurile acționează în direcții opuse, așa că, în cel mai bun caz, efectul va fi unul complet neutru pentru manageri, conchide analistul. În concluzie, deși se vor schimba, lucrurile vor rămâne cam la fel.