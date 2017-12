“Reducerea TVA la alimente este o prostie electorală”

Liberalul Călin Popescu Tăriceanu are o politică desuetă şi contrară realităţilor de zi cu zi. Drept urmare, el consideră că “reducerea TVA la alimente de bază, propusă de Senat din motive electorale, nu va fi aplicată deoarece iniţiatorii trebuie să identifice sursa de compensare a veniturilor şi este greu de crezut că au curajul să propună creşterea altor taxe într-un an marcat de alegeri”. Inginerul constructor Tăriceanu a atras atenţia că \"nu toate prostiile care se spun or să ajungă să se şi materializeze. Cu iniţiative de genul acesta m-am obişnuit, nu mă mai sperie.\". Ca să convingă, el a susţinut că o diminuare a TVA nu va avea ca efect reducerea preţului la alimente pentru o lungă perioadă, lucru pe care \"politicienii sadea\" nu îl pot înţelege, şi a apreciat că \"povestea cu reducerea TVA\" este una pur electorală!?! Reamintim că senatorii au adoptat, în urmă cu circa trei săptămîni, o iniţiativă legislativă care prevede reducerea la 5% a taxei pe valoarea adăugată la alimentele de bază - pîine, carne, lapte, ulei vegetal şi zahăr. Senatul a adoptat această iniţiativă legislativă în calitate de primă Cameră sesizată. Forul decizional în acest caz este Camera Deputaţilor. Iniţiatorii proiectului legislativ au arătat însă că fondurile necesare pentru a acoperi această reducere ar urma să fie obţinute prin creşterea la 50% a nivelului accizelor pentru iahturi, alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, avioane şi elicoptere de uz privat şi pentru motoarele de peste 25 cp destinate acestora. De asemenea, compensarea reducerii TVA la alimentele de bază se va face, potrivit iniţiatorilor, şi prin creşterea accizelor la ţigarete, tutun de fumat destinat rulării în ţigarete, confecţii din blănuri naturale, articole din cristal, bijuterii din aur, produse de parfumerie, arme şi arme de vînătoare, altele decît de uz militar. După adoptarea iniţiativei legislative, premierul Tăriceanu a anunţat că Ministerul Economiei şi Finanţelor va contesta la Curtea Constituţională iniţiativa, dacă proiectul va fi promulgat, deoarece decizia ar diminua veniturilor bugetare?!?