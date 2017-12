Reducerea TVA la alimente (nu) garantează reducerea preţurilor?

Proiectul de lege privind reducerea TVA cu 14% la alimentele de bază încinge spiritele între producători şi Guvern, dar nu este o garanţie pentru scăderea preţurilor. Şi asta pentru că nu există prevederi legale care să-i oblige pe retaileri să reducă preţurile. Ce ar putea totuşi să-i determine pe aceştia să ia o asemenea măsură? Preşedintele Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), Sorin Minea, dă un răspuns plauzibil: \"Dorinţa de a vinde mai mult\". Preşedintele ROMPAN, Aurel Popescu, explică mai în detaliu: \"E adevărat e foarte greu să intervii din punct de vedere al statului, al concurenţei, al protecţiei consumatorului, dar eu cred că tot economia de piaţă îşi va face simţită prezenţa şi îl va determina pe respectivul să reducă preţul, căci dacă a redus unul, el nu mai vinde pentru că are o diferenţă de 14 procente”. În acest context, producătorii susţin că o astfel de reducere i-ar ajuta foarte mult să ţină preţurile pe loc. Producătorii sînt convinşi că retailerii vor reduce preţurile de vînzare cu o anumită valoare financiară, chiar dacă aceasta nu va fi exact cu 14% mai mică, echivalentă cu reducerea TVA-ului prevăzută în proiectul de lege. Documentul controversat deja de pe acum va fi dezbătut în sesiunea de toamnă a Parlamentului. Concluzia vine tot de la preşedintele ARC, care spune că scăderea preţurilor va fi de cel puţin 7%, dacă retailerii vor să mai aibă vînzări. “Pentru a vinde trebuie să am un preţ accesibil. Cu cît vînd mai mult cu atît am profitul mai mare. Ca să vînd mai mult trebuie să am un preţ mai mic. Într-o perioadă de creştere a preţurilor, nu numai în România ci în toată Comunitatea Europeană, eu aş dori să fac o presiune asupra preţului. Acum această presiune este imposibilă pentru că acum toate celelalte cheltuieli îmi cresc, inclusiv utilităţile. Singurul fel în care aş putea să opresc puţin preţul pe loc sau să-l dau puţin înapoi nu ar fi din producţie, ci ar fi din ultima verigă, din desfacere. Dacă eu nu aş creşte preţurile sau aş creşte doar cu utilităţile, iar la nivelul reţelei de retail ar fi o scădere cu aceşti 14%, ar fi o scădere, în cel mai rău caz cu 7-8% al preţului actual al produsului”. Proiectul de lege criticat şi considerat de Guvern drept populist are şanse să fie aprobat de Camera deputaţilor. \"Părerea mea este că în această perioadă preelectorală, proiectul de lege are şanse să treacă la Camera Deputaţilor, în comisia noastră de finanţe şi bănci şi în plenul camerei pentru că, sigur nu aş spune că neapărat are o miză electorală, dar reducerea TVA-ului la alimentele de bază poate duce la o scădere a preţurilor la aceste alimente\", a declarat preşedintele Comisiei de Buget-Finanţe la Camera Deputaţilor, Aurel Gubandru.