Regiunea Nord-Est - bronz la sărăcie în UE

Zona de Nord-Est a României se situa, în 2015, pe antepenultimul loc în topul celor 276 de regiuni din Uniunea Europeană, după PIB-ul pe cap de locuitor (cu 34% din media comunitară), înregistrând un scor mai bun doar față de trei regiuni din Bulgaria și una din Franța, arată datele publicate joi de Eurostat. Astfel, 19 regiuni din UE au un PIB per capita mai mic decât media comunitară - cinci din Bulgaria, câte patru din Ungaria și Polonia, trei din România (Nord-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia), două din Grecia și una din Franța. Pe de altă parte, există 20 de regiuni în UE cu un PIB per capita mai mare de 50% din media comunitară - cinci în Germania, patru în Marea Britanie, două în Olanda și Austria și câte una din Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, Slovacia, Suedia și Luxemburg. În 2015, zonele cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor erau Inner London-West din Marea Britanie (580% din media UE), Marele Ducat de Luxemburg (264%), Hamburg din Germania (206%), Bruxelles din Belgia (205%) și Bratislava din Slovacia (188%). În România, cea mai bine clasată regiune era, evident, București-Ilfov (136%).