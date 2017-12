Regizor şi actori din „Lumea e a mea”, la Constanţa

Filmul „Lumea e a mea / The World Is Mine”, debutul în lungmetraj al regizorului Nicolae Constantin Tănase, realizat la Constanța și premiat la TIFF și Karlovy Vary, va avea, joi, două proiecții de gală pentru constănțeni. Prima este programată la Cityplex, la ora 18.00, iar cea de-a doua va avea loc la Cinema City Park, la ora 19.00.

TUDOR GIURGIU VINE LA CONSTANȚA La noul cinematograf din incinta City Park, echipa de producție a filmului, formată din producătorul Tudor Giurgiu și actorii Ana Maria Guran, Iulia Ciochină, Florin Hrițcu, Ana Vatamanu și Oana Rusu, va fi prezentă de la ora 18.30. Lungmetrajul „Lumea e a mea / The World Is Mine” a fost filmat, în mare parte, la Constanța, în locuri precum: Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Colegiul Comercial „Carol I”, Parcul Tomis II și plaja din Năvodari.

DEBUTURI PE MARELE ECRAN Cu excepția Iuliei Ciochină, nominalizată la Premiile Gopo pentru rolul din „Drumul Taberei” (omnibusul „Love Bus“), celelalte tinere actrițe sunt non-profesioniste și se află la prima apariție pe marele ecran. Pe coloana sonoră a filmului se regăsesc două piese ale cunoscutei artiste pop Ruby.

UN FILM DESPRE REVOLTA INUTILĂ A UNEI GENERAȚII PENTRU CARE NOTORIETATEA SE MĂSOARĂ ÎN LIKE-URI PE FACEBOOK „Lumea e a mea / The World Is Mine” este o dramă despre generația 2000 și are în prim-plan povestea Larisei (Ana Maria Guran), o adolescentă ca oricare alta din Constanța, care vrea multe de la viață: bani, valoare, popularitate, respect și influență. Potrivit producătorilor, „Lumea e a mea / The World Is Mine” este „un film colorat și amar, viu și strident, despre revolta inutilă a unei generații pentru care notorietatea se măsoară în vizualizări pe YouTube și like-uri pe Facebook”.

UN FILM CU ȘI DESPRE ADOLESCENȚI „Filmul „Lumea e a mea” a pornit ca un scenariu de licență al scenaristei Raluca Mănescu, cu care am lucrat la toate scurtmetrajele de până acum. Inițial, povestea urmărea trei adolescente şi prietenia lor. Mi-au plăcut emoția şi energia pe care le dezvoltau personajele şi situațiile în care erau puse fetele. Am crezut că e necesar un film despre maturizare în peisajul românesc, un film care să vorbească despre adolescenții de azi fără să îi judece. Nu am vrut să fac un film social, un film care să descrie o realitate cotidiană și care să rămână distant, ci am vrut să pătrund cât se poate de mult în intimitatea acestor fete, să le descopăr dorințele și visele și să le înțeleg fiecare decizie. Așa că împreună cu Raluca am rescris scenariul și ne-am axat pe Larisa - fata cea mai impulsivă, cu temperamentul cel mai puternic, cea mai luptătoare. Inspirându-ne din lumea care ne înconjoară, am descoperit că în spatele aparențelor există o profunzime, că sub carapacea intangibilă a acestei tipologii de fată există un sâmbure foarte sensibil și că, în lumea de azi, imaginea stabilește un statut chiar dacă este o minciună. Așa am construit-o pe Larisa și, implicit, structura scenariului și stilistica filmului”, a spus regizorul Nicolae Constantin Tănase.

Tânărul regizor s-a născut în București, în 1985. Provenind dintr-o familie de artiști, pasiunea lui de a spune povești s-a manifestat încă din copilărie. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie „I.L. Caragiale”, secția regie de film, și a studiat timp de un an și la Academia de Arte din Praga (FAMU). Cu scurtmetrajul de absolvire, „Outrageously Disco” (2009), a câștigat câteva premii, confirmând succesul dobândit cu scurtmetrajul realizat în anul III de facultate, „Zombie Infectors 3”. „BLU”, primul său film realizat după absolvire, a câștigat premii importante la Festivalul Internațional de Film Transilvania, 2012, la Best International Short Film din Portugalia.

Filmul „Lumea e a mea” a avut premiera mondială la TIFF 2015, unde a și câștigat Premiul de debut în Zilele Filmului Românesc. Lungmetrajul a fost distins și cu mențiunea specială a juriului în competiția „East of the West” a Festivalului de la Karlovy Vary și cu Trofeul „Anonimul“ la International Independent Film Festival.

