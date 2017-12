Reîntâlnire de Niro - Palminteri, după 20 de ani

Robert de Niro şi Chazz Palminteri, partenerul său din ”Poveste din Bronx” (1993), se vor întâlni cu publicul pe 24 februarie, la Village East Cinema din New York, pentru o proiecţie aniversară a filmului de la premiera căruia au trecut 20 de ani, urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri. Filmul ”Poveste din Bronx”, care spune istoria unui puşti crescut într-un cartier controlat de mafioţi, a marcat debutul regizoral al actorului Robert de Niro şi este adaptarea unei piese scrise de Chazz Palminteri, care a redactat, de altfel, şi scenariul. Alături de Robert de Niro şi Chazz Palminteri, în film mai apar Lillo Brancato, Francis Capra şi Joe Pesci.

Actorul, regizorul şi producătorul Robert De Niro este considerat unul dintre cei mai talentaţi şi mai influenţi cineaşti din toate timpurile. Dublu câştigător al premiului Oscar, pentru rolurile din ”Naşul: Partea II” (1975) şi ”Taurul furios / Raging Bull” (1981), De Niro a realizat multe alte roluri memorabile, mai ales în regia lui Martin Scorsese, în filme precum ”Şoferul de taxi / Taxi Driver” (1976), ”Băieţi buni / Goodfellas” (1990), ”Promontoriul groazei / Cape Fear” (1991) şi ”Casino” (1995). El este, de asemenea, unul dintre fondatorii celebrului Festival Internaţional de Film Tribeca de la New York, înfiinţat în 2002. Calogero Lorenzo ”Chazz” Palminteri, născut în 1952, este actor şi scenarist. Este cunoscut pentru rolurile din ”Suspecţi de serviciu / The Usual Suspects” şi ”Poveste din Bronx”. Palminteri a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul ”Împuşcături pe Broadway / Bullets Over Broadway” (1994).