Remat Zalău, cea mai în formă echipă din DA1 la volei masculin

CVM TOMIS, LA DOUĂ PUNCTE DE REMAT ŞI DINAMO. La capătul primului turneu contând pentru grupa valorică 1-4 din Divizia A1 la volei masculin, desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute la Bucureşti, Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti s-au detaşat în clasament, având două puncte în plus faţă de CVM Tomis Constanţa şi patru mai mult decât Unirea Dej. Remat a lăsat cea mai bună impresie în Capitală, câştigând cu 3:0 în faţa Tomisului şi Unirii şi cu 3:2 în faţa dinamoviştilor, care aveau două victorii asupra sălăjenilor în sezonul regulat. „Nu cred că avansul nostru e decisiv. Titlul se mai joacă, pentru că mai sunt trei turnee, nouă meciuri. Oricare dintre Zalău, Dinamo şi Constanţa poate să câştige campionatul. În opinia mea, suntem favoriţi în faţa Zalăului, pentru că avem două victorii în faţa lor, iar meciul pierdut cu 2:3 l-am avut în mână”, spune Daniel Rădulescu, antrenor principal la Dinamo. „Remat Zalău este cea mai în formă echipă a campionatului şi se pare că este principala favorită la titlu. Cred că se va detaşa pe măsură ce se vor desfăşura următoarele turnee”, consideră Victor Lazăr, team-manager la Unirea Dej.

LAMB - DITLEVSEN, “DIAGONALA” CÂŞTIGĂTOARE. Conducerea echipei din Zalău a investit mult în acest sezon, întărind lotul pentru a întrerupe supremaţia Tomisului din Constanţa, campioana ultimelor trei ediţii. Vara trecută au fost transferaţi Feher, Borota, Afloarei, Pereu (acum este accidentat), Josifov şi Lamb, ultimul fiind un coordonator brazilian cu experienţa participării în Liga Campionilor (cu Vitoria Guimareas). În iarnă, lotul a fost completat cu Ljubicic şi Ditlevsen, universalul danez fiind la ora actuală cel mai bun trăgător din campionat, iar ca antrenor principal a fost numit Michael Warm, fost secund al lui Stelian Moculescu la naţionala Germaniei. Faţă de anul trecut, singurul titular rămas este Marius Ciortea, căpitanul echipei! „Mă bucur că am reuşit ce ne-am propus pentru acest turneu şi mă bucur că am fost o echipă unită. Turneul 1-4 este de nivel bun, cu echipe de valori egale. La Bucureşti a câştigat cine a greşit mai puţin. Mă bucur că ne-am luat revanşa în faţa lui Dinamo şi că suntem pe primul loc. Îmi pare rău de Tomis, dar campioana nu mai este echipa din anii trecuţi, când era mai omogenă şi mai competitivă. A avut multe fluctuaţii în joc şi asta s-a văzut în rezultate”, a declarat Ciortea. „Mă bucur că am trecut pe primul loc, mai ales pentru că nu ne aşteptam să câştigăm toate cele trei meciuri. Au fost meciuri foarte diferite. În primul, cel cu Constanţa, ne-am adunat toate energiile, am fost foarte concentraţi şi cred că am făcut un meci foarte bun. Contra lui Dinamo, care ne-a bătut de două ori în acest campionat, am încercat să schimbăm câte ceva în tactica noastră. A fost o adevărată luptă, în care fiecare echipă ar fi putut câştiga şi cred că şansa a fost de partea noastră. La ultimul meci (n.r. - cu Unirea Dej), ambele echipe au fost foarte obosite, aşa că nivelul jocului a fost destul de scăzut. Important este că am luat punctele şi nu am pierdut vreun set, pentru că la finalul campionatului orice set va fi foarte important, echipele fiind foarte apropiate valoric. Orice este posibil la următorul turneu: să câştigi din nou toate meciurile sau să le pierzi pe toate!”, a spus Warm. Al doilea turneu va avea loc la Dej, în perioada 9-11 aprilie.