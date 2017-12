Rememorarea lui Decembrie '89, cu regizorul Robert Dornhelm

Regizorul austriac de origine română Robert Dornhelm participă astăzi, la București, la proiecția filmului „Recviem pentru Dominic” (1990), care va avea loc de la ora 19.00, la Cinema Pro. După proiecție este programată o dezbatere, de la ora 20.30, la care va lua parte, alături de regizor, criticul de film Irina-Margareta Nistor.

„Recviem pentru Dominic” prezintă evenimentele petrecute în România în Decembrie 1989, având în prim-plan povestea adevărată a lui Dominic Paraschiv, inginer la o fabrică din Timişoara, care a murit în timpul Revoluţiei. Numit „măcelarul de la Timişoara“, el a fost împuşcat şi batjocorit, fiind acuzat pe nedrept de uciderea a 80 de oameni. Filmul lui Robert Dornhelm reunește imagini filmate în timpul celor mai fierbinţi săptămâni din perioada decembrie 1989 - ianuarie 1990. El a fost nominalizat la Globurile de Aur şi la Independent Spirit Awards pentru cel mai bun film străin.

DE LA TIMIȘOARA ÎN AUSTRIA ȘI SUA Robert Dornhelm, născut în anul 1947, la Timișoara, reprezintă un simbol al evadării de sub regimul comunist, prin creaţia şi biografia sa. Destinul său l-a purtat din România în Austria şi Statele Unite ale Americii, unde cariera sa cinematografică a obţinut recunoaşterea internaţională. El s-a remarcat cu filmele „War and Peace” (2007), „The Ten Commandments” (2006), documentarul „The Children of Theatre Street” (1977), nominalizat la Premiile Oscar, și cu miniseriile de televiziune „Anne Frank: The Whole Story” (2002), care a obținut Premiul Emmy, și „Spartacus” (2004).

„DUPĂ 25 DE ANI“ Evenimentul cinematografic este inclus în cadrul proiectului „După 25 de ani“, realizat sub egida EUNIC (European Union National Institutes for Culture), de Institutul Cultural Român, sub înaltul patronaj al Ambasadei Republicii Austria la București și al Consulatului Onorific al Republicii Austria la Timișoara. Parteneri în proiect sunt Forumul Cultural Austriac și Asociația Culturală Musikforum Europa, precum și Goethe-Institut, Centrul Ceh, Institutul Polonez și BCR.