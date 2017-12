Remiză la Timișoara

Ultima partidă din etapa a 10-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, disputată miercuri seară, s-a încheiat la egalitate: ACS Poli Timișoara - CS Universitatea Craiova 2-2 (D. Goga 48-pen., D. Popescu 52 / Manu 42 - autogol, Al. Băluță 53). Rezultatul dezavantajează ambele formații, care au pierdut câte două puncte, Timișoara fiind angrenată în lupta pentru evitarea retrogradării, iar Craiova în cea pentru un loc în preliminariile UEFA Europa League. Celelalte rezultate din etapa a 10-a a play-out-ului - vineri: Petrolul Ploieşti - CFR Cluj 1-0 (Zoubir 24); luni: FC Voluntari - CSMS Iași 1-2 (Ad. Bălan 44 / Andrei Cristea 32-pen., Barna 36-autogol); marți: Concordia Chiajna - FC Botoșani 1-1 (Ichim 28-autogol / N. Muşat 46).

Programul meciurilor din etapa a 11-a - vineri, ora 20.30: CFR Cluj - FC Voluntari; duminică, ora 18.00: CSMS Iași - Concordia Chiajna; luni, ora 18.00: Petrolul Ploieşti - ACS Poli Timișoara, ora 20.30: FC Botoșani - CS Universitatea Craiova. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament play-out: 1. Iaşi 35p (golaveraj: 9-6), 2. Craiova 33p (13-9), 3. CFR 30p (18-6), 4. Botoşani 28p (18-16), 5. Concordia 25p (12-9), 6. Voluntari 22p (10-17), 7. ACS Poli 20p (9-21), 8. Petrolul 15p (6-11). Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.