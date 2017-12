Remize la Chiajna şi Tg. Mureş

Vineri seară, în primele două partide din etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal, s-au înregistrat tot atâtea rezultate de egalitate. În ambele jocuri gazdele au egalat pe final, mai ales punctul obţinut de ASA Tg. Mureş fiind foarte important în duelul pentru clasarea pe locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off. Rezultate: Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara 2-2 (R. Răducanu 55, V. Lazar 90+1 / Elek 27, Luchin 58) şi ASA Tg. Mureş - CSMS Iaşi 1-1 (Balaur 87 / Golubovic 45).

Programul celorlalte meciuri din etapa a 22-a - sâmbătă: Astra Giurgiu - Petrolul Ploieşti (ora 18.00), Dinamo București - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.30); duminică: CS U. Craiova - FC Voluntari (ora 14.00), FC Botoşani - CFR Cluj (ora 20.30); luni: FC Viitorul - FC Steaua București (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Botoşani - CFR Cluj, și de TVR 1.

Clasament: 1. Astra 42p (golaveraj: 34-24), 2. FC VIITORUL 40p (42-21), 3. Pandurii 39p (28-21), 4. Dinamo 37p (27-21), 5. FC Steaua 34p (27-20), 6. ASA 32p (25-19), 7. Iași 29p (17-22), 8. Craiova 27p (22-22), 9. CFR* 23p (25-20), 10. Poli 21p (20-29), 11. Botoșani 20p (23-30), 12. Concordia 17p (20-33), 13. Voluntari 12p (17-35), 14. Petrolul* 8p (15-25). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

