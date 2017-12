Reorganizarea teritorială a ţării, noua ţintă a portocaliilor

REGIONALIZARE PORTOCALIE. Pedeliştii au redeschis subiectul regionalizării României. După ce preşedintele Traian Băsescu a ocolit problema regionalizării în modificările pe care doreşte să le aducă Constituţiei, acum pedeliştii să gândesc să ducă la îndeplinire planul lui Băsescu, ce poate fi finalizat printr-o lege. Preşedintele Comisiei de Administraţie din Camera Deputaţilor, Sulfina Barbu, a declarat că România ar putea fi împărţită în opt până la 12 regiuni, adăugând că “marea provocare” este ca toată coaliţia să-şi asume acest proiect. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu s-a discutat încă în Coaliţie despre reorganizarea administrativă a României, apreciind că este nevoie de 14-16 entităţi administrative. “Este cu siguranţă o necesitate această reorganizare administrativ-teritorială. Este o necesitate pentru exerciţiul financiar 2013-2020, când fondurile europene se adresează către unităţile teritoriale din Europa care corespund ca organizare teritorială regiunilor, şi nu judeţelor, cum sunt la noi”, a declarat Sulfina Barbu. Convocat urgent de preşedintele Băsescu, Emil Boc a primit sarcina ca, în cel mult o lună, să aibă finalizat proiectul de lege care va schimba în mod radical structura administrativă a ţării. Baronii locali ai PDL se arată nemulţumiţi de noul proiect de împărţire administrativ teritorială. Potrivit unor surse portocalii, liderii de organizaţii ai PDL sunt nemulţumiţi pentru că riscă să îşi piardă funcţiile la nivel local. Şefii de Consilii Judeţene ar rămâne fără funcţii prin comasarea administrativă a mai multor judeţe. Printre nemulţumiţi se numără Gheorghe Falcă de la Arad, George Scripcaru de la Braşov, Gheorghe Ştefan, de la Neamţ.

DIVERSIUNE PEDELISTĂ. Reprezentanţii opoziţiei nu sunt nici ei de acord cu o astfel de lege. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Dragnea, spune că reorganizarea administrativă nu are nicio legătură cu atragerea mai eficientă a fondurilor UE. “Cei de la PDL au făcut un calcul din care a reieşit că vor câştiga doar în patru sau cinci judeţe. Practic, vor să redeseneze România după fiefurile PDL, chiar cu riscul de a bulversa, de a răvăşi România. Un Guvern de 9% încredere vrea să răvăşească ţara. Nu-i interesează ca aceste regiuni de dezvoltare existente să capete competenţe în plus pentru dezvoltarea regională, să poată deveni parteneri cu UE”, a declarat Dragnea. În urmă cu aproximativ o lună, când preşedintele Băsescu a vorbit despre regionalizare, preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a declarat că nu există motive pentru o reaşezare a judeţelor. “Avem în prezent regiunile care lucrează cu Uniunea Europeană. Ne-am dovedit eficienţa când am reuşit să luăm peste 90% din fondurile europene alocate regiunilor. Dacă se va face o reorganizare teritorială, se va face din cu totul alte motive. Dacă vorbesc doar despre criteriul fondurilor europene, ceea ce avem acum funcţionează perfect. Ar trebui poate să întărim aceste regiuni care există deja, să le dăm mult mai multe responsabilităţi, mai multă putere de decizie”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

Pericolul unui nou Kosovo

Vicepreşedintele PC Bogdan Diaconu a avertizat, ieri, că comasarea judeţelor Mureş, Harghita şi Covasna în cadrul unei singure regiuni, aşa cum doreşte Guvernul PDL, reprezintă împlinirea visului UDMR de a-şi construi o enclavă etnică în inima Transilvaniei. „Odată constituită această regiune, extremiştii maghiari vor face presiuni să obţină autonomia ei, pe motiv că populaţia maghiară e majoritară. În loc de a sprijini convieţuirea etniilor, UDMR şi celelalte partide extremiste vor propune modelul secesiunii şi al asupririi românilor, cu sprijinul tacit al Ungariei, care sponsorizează, mai nou, în mod direct, obţinerea cetăţeniei acestei ţări pentru etnicii maghiari din Transilvania. Românii trebuie să spună „NU” reîmpărţirii teritoriale a României pe criterii etnice. Nu putem asista pasivi la raptul teritorial şi la dezmembrarea României. Fac un apel către societatea civilă, către mass-media şi către cetăţenii României să se împotrivească prin toate mijloacele distrugerii României”, a declarat Diaconu.