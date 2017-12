Reunire cu multe nume noi la Săgeata

După o perioadă dureroasă, în care s-a confruntat cu amărăciunea retrogradării în Liga a II-a, Săgeata Năvodari a reluat ieri pregătirile cu un obiectiv îndrăzneţ, revenirea în prima ligă. Primul antrenament a fost programat la stadionul “Flacăra” din Năvodari, sub comanda antrenorului Cătălin Anghel, iar lotul a fost unul complet schimbat faţă de sezonul trecut. Astfel, doar şase jucători au rămas la Săgeata: S. Chiţu, Vezan, Muzac, Bărbulescu, Vieru şi C. Cazan. În schimb, au fost multe nume noi, majoritatea jucători tineri din ligile inferioare - trei portari, Gordin (revenit după împrumutul la Rapid Bucureşti), Ormenişan (FC Vaslui) şi A. Rotariu (FC Viitorul), M. Cîrjă (CSU Craiova, fundaş dreapta), Dusan Dunjic (FK Indjija, liga a II-a din Serbia, fundaş dreapta), R. Damian (Corona Braşov, fundaş central), M. Chiţu (Gloria Bistriţa, mijlocaş), Alex Iloaie (Academia “La Masia”, echipa secundă a FC Barcelona, 19 ani, fundaş stânga), P. Achim (FCM Baia Mare, mijlocaş), V. Nicoară (Liga a IV-a Germania, mijlocaş), Mihăiţă Roman (Vulturii Lugoj, mijlocaş), Boritz (Ajax Syros, liga a II-a Grecia, atacant), Galego Fernandino (liga a II-a Spania, mijlocaş) şi Nicola (FC Viitorul, atacant).

„Avem din nou în lot un Achim, dar şi un Roman, şi sper să fie la fel de buni ca cei din sezonul trecut. În plus, îmi doresc ca jucătorii veniţi în probe să se ridice la valoarea aşteptărilor. Vor mai veni jucători, pentru că doar câţiva din cei prezenţi au semnat deja cu noi şi selecţia va continua până la plecarea în al doilea cantonament. Suntem în discuţii cu Guerra şi sper să-l convingem să revină la Năvodari, pentru că mai avem nevoie de un atacant”, a spus managerul general Aurelian Băbuţan, adăugând că azi sunt aşteptaţi să sosească patru jucători brazilieni - un fundaş central, doi mijlocaşi şi un atacant. „Trebuie să facem o echipă nouă. Mulţi jucători au venit în probe şi trebuie să-i vedem la lucru. Vom mai aduce câţiva jucători de calitate, dar sper să rămână şi mai mulţi dintre cei tineri, veniţi în probe, pentru că-mi doresc să îmbinăm tinereţea cu experienţa”, a completat antrenorul Cătălin Anghel. Şi staff-ul tehnic a fost împrospătat, prin venirea preparatorului fizic Marius Florin Bortiş, care în ultimii zece ani a activat la centrul de tineret al echipei italiene Brescia.

OBIECTIV: PROMOVAREA. Oficialii năvodărenii au confirmat faptul că obiectivul pentru noul sezon al Ligii a II-a va fi promovarea. „Mi-aş fi dorit să începem pregătirile pentru un meci de liga întâi sau de Cupa Ligii şi avem regretul că am retrogradat, chiar dacă am adunat 38 de puncte, la egalitate cu FC Braşov, care a rămas în prima ligă. Am pierdut mulţi jucători, care au ajuns la echipe puternice din prima ligă, dar obiectivul este clar - accederea în prima ligă”, a declarat Băbuţan. „Îmi doresc să promovăm, iar cu susţinerea necesară cred că este posibil, pentru că ne dorim să fim doar în trecere prin liga secundă”, a adăugat Anghel, care a anunţat că primul meci de verificare este programat duminică, de la ora 11.00, la Năvodari, în compania echipei tulcene Granitul Babadag, din Liga a IV-a.

Pe plan administrativ, lucrările de renovare la stadion sunt în plină desfăşurare, astfel că echipa va evolua în acest sezon la Năvodari. „Vreau să mulţumesc domnului primar pentru că, spre deosebire de multe echipe care se desfiinţează după retrogradare, noi am primit şansa de a demonstra că a fost un accident. În plus, vom putea juca la Năvodari, chiar dacă vom promova, pentru că stadionul va fi adus la nivel primei ligi. Am mărit deja capacitatea tribunelor, se vor mări vestiarele, vom monta nocturna şi vom pune turnicheţi”, a explicat Băbuţan.