Reușite importante ale elevilor constănțeni! Iată ce au mai câștigat!

Din cei doisprezece elevi care vor reprezenta Constanța în acest an la Olimpiada Națională de Matematică, nouă elevi poartă însemnele Liceului Internaţional de Informatică. Doi dintre elevii calificați au reușit să obțină punctajul maxim de 28 de puncte. Astfel, elevii premiați sunt: Sorina Gabriela Andrei (Premiul I, 28 de puncte, a IX-a), Theodor Mihai Iliant (Premiul I, 28 de puncte, a IX-a), Olivian Dan Crețu (Premiul II, a IX-a), Mihai Clim (Premiul III, a IX-a), Tiberiu George Corcescu (Premiul I, a X-a), Radu Cristian Zevri (Premiul I, a X-a), Andrei Robert Bâra (Premiul III, a X-a), Ana Maria Milcu (Mențiune, a X-a) și Adrian Păunescu (Premiul I, a XI-a), pregătiţi de prof. Cristina Văcărescu și prof. Mihai Bogdan. Ei vor participa la etapa națională în perioada 17 - 22 aprilie 2016, la Târgu Mureș. ”Alături de elevii de la Internațional, prof. Cristina Văcărescu îi pregătește și pe elevii de la Școala „Spectrum“, iar în palmaresul premianților constănțeni calificați la națională se mai adaugă încă 5 elevi și de la Școala „Spectrum“”, se precizează într-un comunicat al Liceului Internațional de Informatică. Dintre elevii calificați la națională, câțiva au obținut rezultate bune și la Concursul NASA Space Settlement: Premiul I - Ana Maria Milcu, sau la Olimpiadele de Informatică (Olivian Crețu) sau Fizică (Radu Zevri și Adrian Păunescu).

REUȘITE ȘI PENTRU ELEVII LICEULUI ”OVIDIUS” La concursul NASA Space Settlement Design Contest, organizat anual, constănțenii reușesc să câștige premii la fiecare participare. După ce luni, 21 martie, scriam despre mirciștii care au câștigat numeroase premii la concursul NASA Space Settlement Contest 2016, vă prezentăm câștigătorii de la Liceul Teoretic ”Ovidius” din Constanța la aceeași competiție. Astfel, 12 elevi au obținut premii și mențiuni pentru proiectele pe care le-au înscris în competiție. Este vorba de elevii Elif Adi, Bianca-Maria Cosma, Ana-Iulia Enache, Anastasia Matei, Ioana-Despina Rofcea, Diana-Teodora Vrabie - Premiul I cu proiectul „OPAL - A fragment of the Universe”, coordonați de prof. Cristinel Maga; Alin-Ilie Stoica (proiect individual) - Premiul al III-lea cu proiectul „Engineering... In the space”, prof. coord. Cristinel Maga și Ștefan Alexandru Ionescu, Robert Vaetis, Altay Amet, Serhan Refigean, Albert Nedelcu - o mențiune cu proiectul „FAHRENHEIT 451”: prof. coord. Mariana Bahrim.

