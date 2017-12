Revine canicula

Valul de căldură revine, avertizează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM)! Joi, 30 iunie, cerul va fi variabil în Dobrogea, parțial înnorat. Maximele se vor încadra între 29 și 32 de grade Celsius, iar minimele între 18 și 22 grade C. Vineri, 1 iulie, va fi și mai cald, iar vremea se va menține astfel și în prima zi de weekend. Temperaturile maxime vor fi cuprinse vineri între 29 și 33 de grade C, iar cele minime între 19 și 24 de grade C. Sâmbătă, 2 iulie, maxima va ajunge tot până la 33 de grade C.