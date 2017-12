Revista „Emel” aniversează zece ani de apariţie neîntreruptă

De un deceniu, revista bilingvă „Emel” / „Ideal”, condusă de profesoara Guner Akmolla, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea, ia pulsul vieţii literar-artistice a comunităţii tătare de la malul mării. Publicaţia aniversează, în acest weekend, zece ani de activitate neîntreruptă, dar şi 83 de ani de la apariţia primului număr al revistei.

Primul eveniment din suita manifestărilor aniversare debutează în această sâmbătă, de la ora 13.00, la Centrul Cultural „Yunus Emre”. Printre invitaţii din străinătate se numără preşedintele Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea, Riza Fazîl, dar şi scriitorul şi jurnalistul turc Halil Ibrahim Ozdemir, autorul romanului „Dincolo de ceaţă”. Romanul a fost tradus şi în România, de Guner Akmolla, cu o prefaţă scrisă de Marius Chelaru, fiind prezentat de scriitoarea Mihaela Burlacu la Institutul „Yunus Emre”, în septembrie 2012. Nu vor lipsi de la manifestare scriitorii Mihaela Burlacu şi Marius Chelaru, dar nici membri ai Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) şi invitaţi de la şcolile din Tătaru, Comana şi Albeşti, interpreta Melya Yusus şi preşedintele Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea, Riza Fazîl.

FILE DIN ISTORIA PRESEI DOBROGENE „Când am pornit la drum cu revista, nu ştiam cât voi rezista, cât voi trăi... Dar azi mi-am realizat visul, căci revista intră în istoria presei române prin rezistenţa ei timp de zece ani. N-a avut sediu, finanţare de la stat, salariaţi plătiţi, dar a avut colaborări din toată lumea română, turcă / tătară şi aprecieri pozitive. Apare în tătara crimeeană şi în română, unele articole fiind în turcă”, spune directorul revistei „Emel”, Guner Akmolla. „Revista Emel s-a născut din dorinţa de a scrie adevăruri pe care nu am vrut să le duc în mormânt, noi am fost totdeauna loiali României şi eu repet azi, după 80 de ani - revista a apărut la 1 ianuarie 1930, la Bazargic / Dobrici, atunci parte a României, războiul a oprit activitatea ei - cele spuse de marele înaintaş Mustegep Ulkusal, fondatorul: „Timp de 11 ani am scris revista, dar nimeni nu m-a întrebat ce şi de ce scriu...”. Şi eu mărturisesc azi, la zece ani de la apariţie, că „nimeni nu m-a întrebat de ce scriu despre istoria trecută sau recentă“”, mai spune Guner Akmolla.

Manifestările vor continua duminică, în localitatea Tătaru, unde va avea loc comemorarea a 65 de ani de la uciderea prin tortură, în timpul anchetării în beciurile Securităţii constănţene (17 octombrie 1948), a eroului naţional tătar, Negip Hagi Fazîl. Se vor vizita modestul său mormânt, dar şi şcoala locală ce îi poartă numele.