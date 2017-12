Revoluţionari îi cer premierului să-i demaște pe falșii... revoluționari

10:50:19 / 08 Ianuarie 2015

OUG nr. 95/2014

Dupa 25 de ani, ne dorim cu totii, dreptate si adevar. De ce sa faci greva foamei, cind hotii si impostorii trebuie demascati si condamnati .! Daca ai fost in strada, si ai obtinut certificat de revolutionar cu semnatura de la doi prieteni de pahar, si te-ai imbuibat timp de 25 de ani, intrebare logica si de bun simt, de ce nu-s revolutionari, toti cei care au fost in strada !. Militarii in termen si studentii de la Institutul de Marina, au tremurat in ger cu arma in mina sa apere diferite sedii. Acestia, cat si cadrele militare, se aflau sub juramint fata de patrie. De ce nu au certificat de revolutionar, toti in mod egal !. Stim cu totii, cum s-au obtinut aceste certificate. Avem prieteni, rude, colegi, vecini, care iti rid in nas, ca tu ai fost prost si el destept. Victor Hugo, marele romancier francez, spunea : " Dupa toate revolutiile, vin hotii ". Acum, a venit timpul, sa se separe griul de neghina. De ce, sa fim impotriva !?.