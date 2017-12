“Rezervele strategice ale ţării sînt ale fiecărui cetăţean român”

Senatorul PSD de Constanţa Nicolae Moga, alături de colegul său, Şerban Valeca, a susţinut, ieri, o declaraţie politică în plenul Senatului, prin care a abordat mult discutatul subiect al rezervelor de petrol şi gaze naturale. Iată declaraţia susţinută de senatorul constănţean, cu titlul Managementul „victoriei”: „Aflam, zilele trecute, că, după atîta amar de ani, România reuşeşte să-şi obţină drepturile legitime asupra porţiunii ce i se cuvenea din platoul Mării Negre. Succesul pare a fi total: în primul rînd, s-a stins un conflict între două ţări vecine, în al doilea rînd, este un succes al diplomaţiei române şi al Guvernului, care a decis această cale de soluţionare, şi, nu în ultimul rînd, este o definire a drepturilor ţării noastre asupra platoului Mării Negre, cu o suprafaţă suplimentară de mii de kilometri pătraţi. Odată devenită publică, această veste a provocat o imensă bucurie şi din reacţia mass-media am constatat că această veste a devenit o victorie a milioane de români. După cum se ştie, această zonă atît de disputată are o rezervă importantă de hidrocarburi, adică de combustibili energetici clasici (petrol şi gaze naturale) atît de necesari economiei româneşti şi consumatorilor casnici din ţara noastră. Dacă ar fi să comparăm funcţionarea economiei unei ţări cu funcţionarea corpului uman, resursele energetice şi energia ar reprezenta „sîngele” economiei unei ţări moderne. Fără energie nu am avea posibilitatea de a ne lumina casele seara, de a le încălzi iarna, transportul se va reduce la mersul pe jos şamd. Ţara noastră are, în fiecare an, în prag de iarnă, probleme cu energia, în primul rînd, cu încălzirea locuinţelor, şi iată că, săptămîna trecută, s-a deschis un orizont, chiar dacă acesta este destul de îndepărtat (6 - 8) ani, în care am fi obţinut siguranţa asigurării unor resurse energetice atît de necesare populaţiei pentru următoarele decade. Reuşisem să fim victorioşi dar, la cîteva ore, apare ştirea: Guvernul trecut a concesionat şi a dat, se pare, şi un drept suplimentar de exploatare unei firme, apriori (adică în luna noiembrie a anului 2008), a unei părţi importante din suprafaţa cîştigată săptămîna trecută, prin decizia Curţii de la Haga. S-au produs multe „stîngăcii” în ultimii ani, dar a lua în Guvern o hotărîre pentru ceea ce este încă în litigiu cu un alt stat mi se pare cel puţin aberant. Gata cu bucuria! Mii de români au simţit din nou un gust amar. Victoria se transforma, încet, în înfrîngere. Avînd în vedere faptul că siguranţa energetică a ţării este componentă a siguranţei naţionale, solicit Guvernului şi primului ministru să analizeze HG nr. 1446/12.11.2008 şi anexele sale şi să informeze opinia publică despre demersurile de reglementare în interes naţional a acestei situaţii. Totodată, se impune ca actualul Guvern să elaboreze cu profesionalism politici care să servească interesul naţional în domeniu, din care este necesar să facă parte următoarele măsuri: 1. introducerea unui moratoriu de stopare pentru cel puţin un an a concesionărilor în platoul Mării Negre; 2. analizarea bazelor de date existente încă la institutele de specialitate, iar evaluările viitoare ale resurselor energetice din zona platoului să se facă sub coordonarea Institutului Naţional de Cercetări Marine din Constanţa, care dispune de expertiză ştiinţifică necesară şi are în dotare vasul de cercetare Mare Nigrum. Această măsură ar reprezenta garanţia respectării legii privind secretul resurselor naturale ale ţării, cît şi garanţia oferirii unei informări corecte a Guvernului asupra cantităţii estimate a acestor resurse: petrol, gaze naturale, gaz hidraţi. 3. înfiinţarea unei companii naţionale de specialitate care să deţină controlul exploatării acestor resurse, exploatarea, din punct de vedere comercial, putînd să se facă în parteneriat cu alte companii româneşti sau străine de profil. Considerăm, de asemenea, că această situaţie ar trebui analizată şi la nivelul Preşedinţiei, respectiv în Consiliul Suprem de Apărare al Ţării. Se impune, totodată, elaborarea de către specialiştii din domeniu a unei Strategii Energetice a României, pe termen lung, document care să intre în dezbaterea Parlamentului şi să fie aprobat prin lege, urmînd ca Guvernul să pună în aplicare prevederile acestuia. Constantin Brâncuşi spunea: „A vedea în depărtare este o problemă, însă a ajunge acolo... rămîne o cu totul altă chestiune”. De aceea trebuie să vedem în viitor, să conştientizăm faptul că rezervele strategice din subsolul ţării nu sînt ale unor administratori oarecare de la o agenţie, ci sînt ale fiecărui cetăţean român şi ale copiilor acestuia. Dorim să amintim faptul că luarea unor măsuri speciale de protejare a interesului naţional reprezintă apanajul fiecărui stat şi sînt multe exemple care se pot da din state de largă deschidere democratică. Considerăm că numai în acest mod vom reuşi să redevenim „victorioşi”.