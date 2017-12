Rezultate finale în al doilea tur de scrutin

Punct final la alegerile locale din 2008! În cel de-al doilea tur de scrutin, PSD Constanţa a reuşit să ia din nou „caimacul” funcţiilor de primari, adjudecîndu-şi 19 dintre cele 31 de mandate intrate în cursa electorală. Alte şase posturi de primari au fost cîştigate de PD-L, patru au fost obţinute de PNL, cîte unul de către PER şi respectiv PNŢ-CD. Potrivit Biroului Electoral Judeţean (BEJ), PSD a cîştigat în al doilea tur de scrutin 50.424 de voturi (47,29%) din numărul total al voturilor valabil exprimate - 106.622. Social democraţii sînt urmaţi de PD-L, cu 35.702 voturi ( 33,48%) şi de PNL, cu 17.822 voturi (16,77%). De menţionat este că PSD a reuşit să cîştige bătălia în cel de-al doilea tur de scrutin în municipiul Mangalia şi în oraşe - Băneasa, Cernavodă, Eforie, Năvodari, Negru Vodă. De notat este şi faptul că PSD a impus primari la Mangalia, Cernavodă şi Năvodari, localităţi care, în ultimii ani, au avut primari de altă culoare politică. Un caz aparte a fost oraşul Techirghiol, unde, pentru Primărie, lupta s-a dus între liberalul Adrian Stan şi democrat-liberalul Constantin Florea, care, ieri, după numărătoarea voturilor, obţinuseră fiecare cîte 1.941 de voturi. Situaţia s-a schimbat în ultimul moment, după ce organizaţia locală a PNL a depus două contestaţii la Biroul Electoral de Circumscripţie. PNL a cerut anularea unui buletin de vot care fusese validat iniţial, dar pe care nu se distingea foarte clar ştampila cu menţiunea “Votat” în dreptul candidatului PD-L. De asemenea, PNL a cerut ca un buletin de vot de la Secţia nr. 4, pe care ştampila era aplicată în dreptul reprezentantului PNL, să fie declarat valid, după ce, iniţial, membrii secţiei de votare îl declaraseră nul. Acest lucru s-a întîmplat deoarece membrii secţiei de votare au apreciat că acea persoană care a aplicat ştampila de vot avea domiciliul stabil în Techirghiol, dar locuia cu viză de flotant în Constanţa. În primă fază, membrii secţiei au considerat că alegătorul nu are drept de vot, din cauza vizei de flotant pe municipiul Constanţa, dar, în urma discuţiilor, reprezentanţii Biroului de Circumscripţie Locală Techirghiol, precum şi cei ai BEJ au apreciat că cetăţeanul are drept de vot. Prin urmare, buletinul de vot a fost validat. Întruniţi în şedinţă aseară, membrii BEJ au aprobat ambele contestaţii ale PNL, cu 14 voturi pentru şi unul împotrivă, iar în urma respingerii buletinului de vot cu ştampila aplicată pe numele candidatului PD-L şi acceptării celui cu ştampila aplicată pe numele candidatul PNL, liberalul Adrian Stan a reuşit să cîştige Primăria Techirghiol, la numai un vot diferenţă. O altă contestaţie a fost depusă la BEJ de către candidatul PD-L la Primăria Eforie, Gigi Chiru, care a cerut renumărarea voturilor la Eforie deoarece, în opinia sa, s-au constatat 284 de buletine de vot în plus faţă de numărul de votanţi prezenţi la urne.

Primari cîştigători la al doilea tur de scrutin

Rezultatele obţinute de candidaţii la Primării în turul al doilea sînt: Mangalia: Claudiu Tusac (PSD) - 8.813 voturi - Zanfir Iorguş (PD-L) - 8.126; Băneasa: Gelu Iordache (PSD) - 1.428 - Ion Marin (PNL) - 1.402; Cernavodă: Mariana Mircea (PSD) - 5.510 - Gheorghe Hînsă (PNL) - 2.894; Eforie: Ovidiu Brăiloiu (PSD) - 3.090 - Gigi Chiru (PD-L) - 2.963; Hîrşova: Tudor Nădrag (PD-L) - 3.177 - Ionel Gae (PSD) - 1.186; Murfatlar: Gheorghe Cojocaru (PD-L) - 2.947 - Ion Vlădoi (PNL) - 2.767; Năvodari: Nicolae Matei (PSD) - 8.671 - Tudorel Calapod (PD-L) - 6.333; Negru Vodă: Ion Nicolin (PSD) - 1.691 - Petre Urziceanu (PD-L) - 1.113; Techirghiol: Adrian Stan (PNL) - 1.941 - Constantin Florea (PD-L) - 1.940; Agigea: Cristian Cîrjaliu (PSD) - 1.823 - Gheorghe Lămureanu (PNL) - 1.554; Albeşti: Gheorghe Moldovan (PD-L) - 1.190 - Marian Gîscan (PSD) - 849; Aliman: Gheorghe Topalu (PSD) - 957 - Valentin Sivriu (PNL) - 527; Bărăganu: Constantin Benţea (PSD) - 623 - Vrejoiu Paraschivescu (PNL) - 420; Castelu: Nicolae Anghel (PD-L) - 1.789 - Paraschiva Mocănaşu (PSD) - 941; Ciobanu: Ioan Suciu (PSD) - 1.172 - Tudorel Gurgu (PNG-CD) - 747; Cobadin: Cristian Telehoi (PSD) - 2.378 - Gheorghe Balea (PNL) - 1.713; Comana: Ion Adam (PNL) - 637 - Antoaneta Mîndrescu (PSD) - 430; Cuza Vodă: Eugen Dumitru (PSD) - 1.138 - Gheorghe Banu (Partida Romilor) - 515; Deleni: Marian Dan (PSD) - 851 - Anica Dan (PD-L) - 602; Ghindăreşti: Vasile Simion (PD-L) - 514 - Vasile Gavrilă (PSD) - 501; Grădina: Gabriela Iacobici (PSD) - 417 - Ion Melcea (PNL) - 343; Independenţa: Cristea Gîscan (PSD) - 866 - Nicolae Juncu (PNL) - 856; Lumina: Dumitru Chiru (PSD) - 2.322 - Gheorghe Beşliu (PD-L) - 1.344; Mereni: Gheorghe Chiriac (PNL) - 776 - Dumitru Guriţă (PD-L) - 607; Nicolae Bălcescu: Viorel Bălan (PD-L) - 1.320 - Paul Mocanu (PSD) - 997; Oltina: Gheorghe Chirciu (PNL) - 858 - Ionel Gherciuc (PD-L) - 854; Pecineaga: Niculae Stan (PSD) - 851 - Tudor Pîslaru (UPSC) - 594; Tîrguşor: Iulian Bîrsan (PSD) - 635 - Zevediu Tănăsescu (PNL) - 445; Tortoman: Lucian Chitic (PER) - 506 - Gheorghe Panait (PSD) - 381; Tuzla: Constatin Micu (PSD) - 1.667 - Marian Sărăcilă (PNL) - 1.605; Vulturu: Eugen Berbec (PNŢ-CD) - 252 - Constantin Bok (PSD) - 227.