Robert Downey Jr. şi Sam Mendes, într-o versiune a ”Vrăjitorului din Oz”

Sam Mendes ar putea regiza filmul ”Oz The Great and Powerful”, în care Robert Downey Jr. ar putea să interpreteze rolul Vrăjitorului din Oz. Sam Mendes şi Robert Downey Jr. urmează să colaboreze pe baza unui scenariu scris de Mitchell Kapner. Acest proiect cinematografic, al cărui titlu iniţial a fost ”Brick”, are la bază câteva fragmente din mai multe volume din seria ”Vrăjitorul din Oz”, de L. Frank Baum, dar şi câteva idei originale. În noua versiune, Vrăjitorul este un şarlatan care lucrează într-un circ şi care porneşte într-o adevărată odisee, după ce ajunge în Oz. Noul proiect cinematografic va fi realizat de studiourile Disney.

Sam Mendes are mai mult timp liber la dispoziţie în această perioadă, după ce cel de-al 23-lea film din seria ”James Bond” a fost amânat pe termen nelimitat şi ar putea accepta să regizeze un lungmetraj inspirat din cartea de benzi desenate ”Preacher”. Robert Downey Jr. va putea fi văzut în curând pe marile ecrane în filmul ”Iron Man 2” şi va juca în continuarea lungmetrajului ”Sherlock Holmes”. Actorul american va face parte şi din distribuţia SF-ului ”Gravity”, regizat de Alfonso Cuaron.