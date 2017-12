Robin Williams are câine… gay

Actorul american Robin Williams are un accentuat simţ al umorului şi glumeşte pe seama câinelui său, despre care spune că este foarte sigur că este… gay. Cei doi se plimbă împreună, dar simpaticul actor se jură că este foarte, foarte sigur de sexualitatea lui. Acesta a recunoscut că petrece mult timp afară cu animalul său de companie, un mops gay, pe nume Leonard.

Robin Williams, în vârstă de 60 de ani, locuieşte în prezent cu soţia sa, Susan Schneider, la periferia oraşului San Francisco, iar printre activităţile sale de relaxare se numără caiacul şi ciclismul. ”Este timpul meu de gândire şi este foarte terapeutic”, a spus actorul. ”Am şi un mops gay, pe nume Leonard, pe care îl scot la plimbare pentru că eu sunt foarte sigur de sexualitatea mea. El are un partener şi cei doi plănuiesc să adopte o pisică siameză, împreună. Suntem foarte moderni”, a mai povestit amuzat Robin Williams. Starul, care are trei copii, Zachary, de 28 de ani, Cody, de 19 ani şi Zelda, de 22 de ani, a vorbit şi despre viaţa sa de familie, spunând că abia aşteaptă să aibă nepoţi şi plănuieşte să fie ”un bunic drăguţ şi uituc”. ”Iubesc copiii dar sunt un public dificil. Când îi citeam Zeldei poveşti, interpretându-le cu tot felul de accente, ea obişnuia să ofteze şi să-mi spună s-o las baltă şi să citesc cu o voce normală”, a mai povestit acesta.