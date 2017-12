Robin Williams consideră că a fi tată este un proces în continuă evoluţie

Robin Williams, protagonistul filmului ”Cel mai minunat tată din lume”, lansat în cinematografe, vineri şi părinte a trei copii, consideră că a fi tată este un proces în continuă evoluţie şi că mai are mult de muncă în ceea ce priveşte viaţa sa personală. ”Sînt mîndru de copiii mei, dar nu pot spune că întotdeauna lucrurile au venit de la sine. Este vorba, mai degrabă, de un proces din care şi eu şi ei am făcut parte. Nu pot spune că sînt cel mai minunat tată din lume, întotdeauna este loc de mai bine şi este ceva nou de învăţat, dar ştiu că-i iubesc”, a spus actorul american.

Robin Williams se află la cel de-al 51-lea proiect cinematografic şi are trei copii - Zachary, în vîrstă de 26 de ani, fiul din prima căsătorie, care a absolvit Universitatea din New York, o fată, Zelda, de 20 de ani, actriţă în devenire şi Cody, care anul acesta şi-a celebrat majoratul. Actorul, care în trecut a urmat un tratament de dezintoxicare pentru a scăpa de dependenţa de alcool, a spus că perioada dificilă pe care a parcurs-o îi este deseori reamintită de copiii săi, în momentele în care aceştia simt că le este dezaprobat comportamentul. ”Mereu îmi aminteau de acei trei ani în care am avut probleme”, a povestit actorul, care, după ce fiul său mai mare şi-a luat diploma în retorică, l-a invitat pe acesta să-şi deschidă ”un atelier de reparaţii sintaxă”. În ”Cel mai minunat tată din lume”, regizat de Bobcat Goldthwait, Robin Williams joacă rolul lui Lance, un profesor de poezie al cărui fiu adolescent este invitat la şcoala unde acesta predă. Fiul, Kyle, se dovedeşte a fi un tînăr rebel şi nepoliticos, dar, cînd acesta moare, tatăl său încearcă să-i reabiliteze post mortem imaginea, scriind un fals jurnal al copilului, care circulă prin şcoală şi ajunge să transforme dispreţul celorlalţi în idolatrie. ”Filmul satirizează modul în care îi rescriem, practic, pe cei pe care i-am pierdut în amintire”, a spus Goldthwait, regizorul peliculei.

Robin Williams a devenit cunoscut datorită rolului din serialul de televiziune ”Mork and Mindy”, ulterior, prestaţia din ”Good Will Hunting” aducîndu-i un premiu Oscar. Artistul, care, în martie, a suferit o operaţie pe cord, a mai fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei de Film americane, pentru rolurile din filmele ”Bună dimineaţa, Vietnam”, ”Cercul poeţilor dispăruţi” şi ”Regele pescar”.