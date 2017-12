Robin Williams va fi operat pe inimă

Actorul american va suferi o intervenţie chirurgicală pe cord, pentru înlocuirea unei valve aortice, după ce s-a plîns de dificultăţi respiratorii, fiind astfel obligat să îşi întrerupă turneul de stand-up comedy desfăşurat în SUA. Robin Williams, în vîrstă de 57 de ani, se afla la mijlocul turneului său de stand-up comedy, intitulat ”Weapons of Self-Destruction”, în Florida, cînd s-a plîns de probleme respiratorii. Purtătorii de cuvînt ai actorului nu au dezvăluit data şi locul în care va avea loc intervenţia chirurgicală. Într-un comunicat, Robin Williams le-a mulţumit admiratorilor pentru sprijinul şi urările lor de bine, adăugînd că îşi doreşte să reia turneul după o scurtă pauză.

În 2006, actorul a petrecut două luni într-o clinică de dezalcoolizare. Fratele său, Robert Todd Williams, a decedat în 2007 din cauza unor complicaţii apărute după o operaţie la inimă. Robin Williams a devenit cunoscut datorită rolului din serialul de televiziune ”Mork and Mindy”, ulterior prestaţia din ”Good Will Hunting” aducîndu-i un premiu Oscar. Artistul a mai fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei de Film americane, pentru rolurile din filmele ”Bună dimineaţa, Vietnam”, ”Cercul poeţilor dispăruţi” şi ”Regele pescar”. Actorul american va putea fi văzut în sălile de cinematograf spre sfîrşitul anului, cînd va relua rolul preşedintelui Teddy Roosevelt în continuarea filmului ”O noapte la muzeu/ Night at the Museum”, intitulată ”Battle of the Smithsonian”.