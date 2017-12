Român salvat de la bordul unui cargobot scufundat în Marea Egee

Un cargobot cu 22 de persoane la bord, printre care şi un român, a eşuat ieri în Marea Egee, pe coasta de nord a insulei Andros, din Grecia. Căpitanul a fost cel care a comunicat că nava „Goodfaith“, aflată sub pavilion cipriot, a început să ia apă. Se pare că motivul ar fi iscarea pe mare a unei furtuni puternice. Potrivit presei elene, în zonă vântul bătea cu până la 100 de kilometri la oră. ”Pe mare a fost o furtună foarte puternică, iar cargobotul a început să ia apă. Totuși, el nu e foarte vechi, a fost fabricat în 1994. O navă care ar trebui să fie în regulă și care are toate documentele, după părerea mea, nu ar fi trebuit să pățească așa ceva. Vom vedea care a fost exact motivul”, a declarat, pentru ”Telegraf”, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, totodată reprezentantul Federației Internaționale a Transportatorilor în România, Adrian Mihălcioiu. Autorităţile elene au încercat să ajungă la navă, în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile. Ieri după-amiază, la ora închiderii ediției, 18 membri ai echipajului au fost salvați cu elicoptere Super Puma, aparținând Forțelor aeriene elene. ”La bordul cargobotului sub pavilion cipriot se mai află, pe lângă român, încă 21 de marinari filipinezi. 18 membri ai echipajului au fost luați cu elicopterele, românul numărându-se printre cei salvați. Ne vom interesa pentru a afla identitatea marinarului român și starea lui”, a spus Mihălcioiu. Nava, fără încărcătură, plecase din portul grec Eleusina şi se îndrepta spre Odesa.