România - încă cinci ani până la independența energetică

România ar urma să fie independentă energetic, până la finalul deceniului, datorită gazelor de șist și surselor alternative de energie, precum cea eoliană și cea nucleară. Țara noastră este a treia din UE din acest punct de vedere, după Danemarca și Estonia, relatează Voice of America. „Vecină cu Ucraina, România s-a aflat în ultimele luni foarte aproape de criza energetică și politică din Europa, care amenință să afecteze securitatea aprovizionării cu gaz și să arunce UE în haos economic. În ciuda dependenței continentului de gazele naturale și petrolul din Rusia, România este singură țară sud-est-europeană care se apropie de autosuficiența energetică, fiind, în mare parte, neafectată de criza din Ucraina“, potrivit Voice of America. Recent, ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, a declarat că „eforturile recente de explorare arată că avem resurse semnificative de gaze naturale în largul Mării Negre, a căror extragere ar urma să înceapă până la sfârșitul lui 2019“. Aceste resurse, alături de gaze de șist, vor ajuta România să-și satisfacă nevoile energetice, ba chiar să înceapă să exporte. Rezerva de gaze de șist a României, estimată la 1.400 miliarde metri cubi, este a treia din Europa, după cele ale Poloniei și Franței. În prezent, țara noastră își satisface 80% din necesarul energetic, importând restul din Rusia. Comparativ, state precum Ucraina și Bulgaria depind aproape în întregime de Rusia. Situația este similară și în vestul Europei, în special în Germania, cea mai puternică economie din UE. Ba mai mult, potrivit Voice of America, România pune umărul la eliberarea UE de „lesa energetică“ rusească, realizând un studiu de fezabilitate în vederea construirii unei conducte prin care gazul natural din Azerbaidjan să fie transportat din Georgia în țara noastră și apoi mai departe către centrul și vestul Europei.