După primele nouă luni, România are al şaptelea deficit comercial din UE, de şapte miliarde euro, potrivit datelor publicate de Eurostat. Deficitul comercial al României a scăzut cu 0,1 miliarde euro în intervalul ianuarie - septembrie 2010 faţă de perioada similară din 2009, în condiţiile în care importurile au crescut cu 19%, iar exporturile s-au majorat cu 26%. La nivelul UE, cele mai mari deficite comerciale au fost înregistrate în primele nouă luni în Marea Britanie (84,8 miliarde euro), Franţa (46,3 miliarde euro), Spania (39 miliarde euro), Italia (19,2 miliarde euro) şi Grecia (17,7 miliarde euro). Germania, Irlanda şi Olanda au avut cele mai mari excedente, de 113,5 miliarde euro, 31,8 miliarde euro, respectiv 30,6 miliarde euro. România ocupă locul patru în UE după creşterea exporturilor din primele nouă luni, de 26%, în condiţiile în care indicatorul a scăzut într-un singur stat comunitar. De asemenea, ţara noastră ocupă poziţia a zecea în funcţie de avansul importurilor, potrivit datelor Eurostat. Exporturile României au crescut de la 21,2 miliarde euro, în perioada ianuarie - septembrie 2009, la 26,8 miliarde euro în primele nouă luni ale acestui an. Importurile României au coborât de la 28,4 miliarde euro, în primele nouă luni din 2009, la 33,8 miliarde euro în perioada corespunzătoare a acestui an. Pe primele poziţii în UE, în funcţie de avansul importurilor, se situează Suedia (30%), Lituania (29%), Cehia şi Slovacia (24%). Creşteri asemănătoare cu cele ale României au mai consemnat Ungaria şi Germania. În Bulgaria, importurile au urcat cu 9%. În intervalul ianuarie - septembrie, importurile au scăzut numai în Irlanda (1%) şi Grecia (12%).