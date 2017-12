România îl caută pe candidatul ”James Bond”

DAMFUL SECURISTO-BĂSESCIAN De câteva zile, toată lumea îl caută pe ofițerul acoperit aruncat de Traian Băsescu în gura presei. Să fie vorba de James Bond travestit în Klaus Iohannis? Sau poate Mata Hari în varianta Monica Macovei? Clar nu o să aflăm, pentru că Băsescu deja și-a asigurat portița de scăpare: o hotărâre judecătorească, pentru că, altfel, serviciile nu au dreptul să deconspire un ofițer. Este evident că nu va fi nicio hotărâre, ci doar ”boom-ul” sonic produs de bombița electorală a lui Băsescu. În plus, nu am aflat dacă se referea la un ofițer acoperit al serviciilor secrete dinainte de '89 sau de după. Diferența este esențială! Uite-așa amețește chiriașul de la Cotroceni poporul cu filme de spionaj. Ni se pare inadmisibil, totuși, că ani la rând el a știut, după cum susține, că sunt ofițeri infiltrați la cele mai înalte niveluri și el i-a tolerat. De ce? Pentru a-i folosi electoral? Probabil că acum Băsescu a mizat pe traumele unui popor marcat de epoca ceaușistă, când, pentru români, un ofițer al serviciilor secrete era doar un securist care le vroia răul. Oricum, lumina proastă aruncată de Băsescu asupra serviciilor este periculoasă. Vă amintiți de cazul lui Mircea Băsescu, fratele președintelui? SRI a stat cu ochii pe Bercea Mondial şi cei din anturajul său (inclusiv Mircea Băsescu) încă din 2001 şi a transmis 13 documente de informare beneficiarilor din plan central, inclusiv preşedintelui Băsescu. De ce nu a făcut și atunci dezvăluiri șeful statului? Aşa cum planează dubii asupra verticalităţii justiţiare a şefelor DNA şi ÎCCJ după acuzaţiile lui Bercea Mondial - cum că ar fi luat sute de mii de euro şpagă -, la fel planează acum dubii şi asupra SRI, serviciu căruia chiar Băsescu i-a adus deservicii printr-o simplă declarație electorală.

O NOUĂ COMISIE? Legat de povestea asta cu ofițerul acoperit, grupurile parlamentare ale PNL şi PDL din Camera Deputaţilor vor solicita conducerii acestui for legislativ constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind afirmaţiile preşedintelui. Liderul deputaților PDL, Tinel Gheorghe, spune că Băsescu poate fi invitat la comisia cu pricina. La rândul său, liberalul George Scutaru afirmă că e datoria Parlamentului să lămurească această problemă. De asemenea, liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților, Mate Andras-Levente, consideră că nu este utilă o astfel de comisie, în timp ce preşedintele PLR, Călin Popescu-Tăriceanu, crede că este obligaţia preşedintelui să divulge numele candidatului care este ofiţer acoperit.

COMPONENTĂ PENALĂ Generalul de brigadă (r) Aurel Rogojan spune că nu există nicio incompatibilitate legală între calitatea de ofiţer acoperit (activ ori pasiv) şi cea de preşedinte. ”Niciunde în lume nu vom întâlni demnitari de stat care să vorbească în public despre o asemenea chestiune. În spaţiul comunicării publice oficiale, problema “ofiţeri acoperiți” nu există!”, a mai spus Rogojan. În opinia lui, afirmațiile lui Băsescu nu sunt demne de cineva care are o calitate oficială: ”Cele spuse arată câtă stimă poartă dânsul celor aflaţi sub drapel în serviciul naţiunii, ca “ofiţeri acoperiţi”. Şi Ceauşescu avea o mentalitate identică, dar era rezultatul propriei experienţe cu Serviciul Siguranţei Statului”. Ministrul de Externe, Titus Corlățean, spune că încălcarea prevederilor legale are o componentă penală. El atrage atenția că serviciile de informații românești sunt între cele mai performante din NATO și sunt apreciate în consecință.