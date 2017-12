România, pe locul 5 la CE de handbal feminin

05:47:49 / 17 Decembrie 2016

Nationala feminina

Avem o nationala de handbal buna si sincer si cu fete frumoase. In afara acestui mai mult decat onorabil loc 5 ma bucura ca vin din urma o serie de jucatoare,unele foarte tinere,care sa preia stafeta de cele care au purtat stindardul in singurul sport pe echipe unde ne-am calificat,cu foarte mici exceptii,la turneele finale. La cat se face pentru sport in Romania rezultatele acestor fete sunt foarte bune. Din pacate,ca si in cazul Simonei Halep,sunt o serie de persoane,care n-au facut sport nici la nivelul de simpla miscare,critica si critica orice clasare nu suntem pe locul 1 de parca RO este epicentrul sportului mondial. Uita,ca exceptand Arena Nationala,in capitala nu avem nici o baza sportiva capabila sa organizeze o competitie sportiva de interes european,mondial sau olimpic