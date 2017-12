România revine la un turneu final după opt ani

După o campanie de calificare încheiată fără înfrângere, dar cu numeroase sincope pe parcurs, reprezentativa de fotbal a României a obținut biletele pentru turneul final al Campionatului European din 2016, care va avea loc în Franța, încheind pe locul secund în Grupa F a preliminariilor. Duminică seară, tricolorii s-au impus în fieful micuței reprezentative a Insulelor Feroe, scor 3-0 (Budescu 4, 45, Al. Maxim 83), și au dat startul fiestei chiar în vestiar. Mai târziu, fotbaliștii români au fost așteptați la hotel de câteva zeci de suporteri, alături de care au sărbătorit revenirea la un turneu final după o pauză de opt ani.

„Am demonstrat că merităm să participăm la Campionatul European. Am ajuns la turneul final nu doar prin victoria de acum din Feroe, au mai fost şi alte partide bune pe care le-am realizat în această campanie. Am fost o echipă, am demonstrat asta. Dedicăm calificarea celor care au crezut în noi, dar şi celor care nu au crezut. Înaintea acestui meci au aruncat cu pietre asupra noastră”, a spus mijlocașul Gabriel Torje. „O competiţie majoră îţi dă multe şi orice se poate întâmpla acolo. Avem mai mult de jumătate de an să ne punem la punct. Bucuria este nemărginită. Presiune a existat, dar o adevărată echipă se vede când rezistă la presiune şi joacă. Nu am avut un adversar redutabil, dar ne-am făcut treaba foarte bine, am închis meciul şi nu le-am dat şanse. Nu cred că există o motivaţie mai mare decât faptul de a merge la un Campionat European”, a adăugat căpitanul Răzvan Raț, singurul din lot care a mers și la EURO 2008. „Lumea a văzut mai mult partea negativă a lucrurilor, dar noi am fost mereu la mâna noastră, nu la mâna rezultatelor. Una peste alta, suntem foarte mândri pentru ce am realizat. Trebuie să fim pregătiţi, să jucăm bine la echipele de club, să fim sănătoşi şi să facem o figură frumoasă la Campionatul European”, a completat mijlocașul Alexandru Maxim.

IORDĂNESCU RĂMÂNE SELECȚIONER

Chiar dacă au existat speculații privind plecarea lui Anghel Iordănescu de pe banca tehnică, președintele FRF, Răzvan Burleanu, l-a reconfirmat pe „General” și pentru turneul final din Franța. „Este o zi mare pentru tot sportul românesc. Această calificare va ajuta la dezvoltarea fotbalului în România. Ne-a fost teamă de acest meci, deoarece am ajuns să depindem de ultima partidă din preliminarii. Bucuria este mai mare că am obţinut calificarea în ultimul meci. Jucătorii au trecut prin momente dificile, dar în final am câştigat o echipă. Iordănescu va rămâne la naţională pentru că merită”, a spus Burleanu, adăugând că tricolorii vor disputa un amical cu Italia, la 17 noiembrie. Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la turneul final va avea loc la 12 decembrie.

Pentru România au evoluat în meciul cu Insulele Feroe următorii jucători: România (selecţioner Anghel Iordănescu): Tătăruşanu - Măţel, Chiricheş, Dr. Grigore, Raţ - Hoban, Pintilii - Adi Popa, Budescu (88 Prepeliţă), Torje (78 Al. Maxim) - B. Stancu (90 Alibec).

Tot duminică seară s-au disputat şi celelalte două partide din etapa a 10-a a Grupei F, ultima a preliminariilor pentru EURO 2016: Finlanda - Irlanda de Nord 1-1 (Arajuuri 87 / Cathcart 31) și Grecia - Ungaria 4-3 (Stafylidis 5, Tachtsidis 57, Mitroglou 79, P. Kone 86 / Lovrencsics 26, Nemeth 57, 75).

Clasament final grupa F: 1. Irlanda de Nord 21p (16-8), 2. ROMÂNIA 20p (11-2), 3. Ungaria 16p (11-9), 4. Finlanda 12p (9-10), 5. Insulele Feroe 6p (6-17), 6. Grecia 6p (7-14).

Citește și:

România s-a calificat la turneul final al CE 2016

Tricolorii au smuls un egal în faţa Finlandei