România şi-a luat adio de la calificare

Fotbalul românesc a îmbrăcat aseară haine de gală, duelul dintre România şi Franţa, din preliminariile Campionatului European din 2012 reprezentând mai mult decât un meci. Peste 55.000 de fani au ţinut să fie prezenţi la inaugurarea “Naţional Arena”, cel mai modern stadion din România, iar organizatorii au făcut tot posibilul să se ridice la înălţimea evenimentului. Fiecare spectator a fost aşteptat cu câte un steag tricolor, noua vedetă a muzicii româneşti, Inna, a cântat două dintre hiturile sale, iar reprezentanţii UEFA i-au premiat pe Gică Hagi, Ladislau Boloni, Gică Popescu şi Dorinel Munteanu, singurii jucători români care au depăşit graniţa celor 100 de selecţii în naţională. Un singur om nu a gustat spectacolul de pe stadion, Victor Piţurcă, selecţionerul primind veşti proaste încă dinaintea primului fluier al englezului Howard Webb. Săpunaru s-a accidentat la încălzire, iar singura soluţie a fost aruncarea în luptă a debutantului Luchin. Încurajaţi de zecile de mii de fani, tricolorii nu s-au speriat de faima adversarilor şi au avut marile ocazii ale primei reprize. Desemnat să execute loviturile libere, Nicoliţă l-a încercat în două rânduri pe Lloris, portarul francez respingând cu dificultate de fiecare dată. Mai mult, francezii s-au apropiat rareori de poarta lui Tătăruşanu, Chiricheş şi Goian achitându-se perfect de sarcini. Cele mai mari probleme pentru elevii lui Piţurcă le-a pus starea gazonului, Costin Lazăr accidentându-se în finalul primei reprize după ce a călcat pe o brazdă de pământ.

LUPTĂ FĂRĂ GOLURI. Scenariul s-a schimbat după pauză, când, în ciuda terenului dezastruos, ambele combatante au apăsat pe acceleraţie, dar fără să-şi creeze mari oportunităţi de a marca. Mai inventivi, francezii au spart blocada tricoloră, dar şutul lui Ribery a trecut prin faţa porţii lui Tătăruşanu. Românii au încercat să replice prin Marica şi Stancu, blocaţi de fiecare dată de fundaşii francezi. Finalul a fost agonizant, elevii lui Piţurcă nereuşind să găsească golul unei victorii, fără care şansele de calificare la turneul final s-au evaporat. „Suntem dezamăgiţi că am pierdut calificarea. Am jucat cât de cât bine, dar ne-am creat puţine ocazii de gol”, a spus surpriza Vlad Chiricheş. „Ne pare rău că nu am putut face mai mult de-a lungul întregii campanii de calificare”, s-a scuzat căpitanul Răzvan Raţ.

Au evoluat - România (selecţioner Victor Piţurcă): Tătăruşanu - Luchin, D. Goian, Chiricheş, Raţ - Cociş, Bourceanu, C. Lazăr (43 B. Stancu) - Nicoliţă, Marica (90 G. Bucur), Cr. Tănase; Franţa (selecţioner Laurent Blanc): Lloris - Sagna, Rami, Abidal, Evra - Martin, M’Vila, Cabaye (75 Nasri), Valbuena (71 Remy) - Benzema, Ribery. Partida a fost arbitrată la centru de britanicul Howard Webb. Cartonaşe galbene: Cr. Tănase, Cociş, Goian, Nicoliţă / M’Vila.

Tot ieri, în Grupa D, s-au mai disputat meciurile Luxemburg - Albania 2-1 (Bettmer 27, Joachim 78 / Bogdani 64) şi Bosnia-Herţegovina - Belarus 1-0 (Misimovic 87). Clasament: 1. Franţa 17p (8 jocuri), 2. Bosnia 16p (8p), 3. România 12p (golaveraj: 10-6, 8j), 4. Belarus 12p (6-5, 9j), 5. Albania 8p (8j), 6. Luxemburg 4p (9j).