România, ţară de două stele... hoteliere

România a fost până în acest an o ţară în care hotelurile de două stele ocupau o pondere destul de importantă pentru că normele de clasificare erau prea stricte comparativ cu alte ţări, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoş Răducan, la conferinţa „Mediafax Talks about Brewing and Hospitality“. „Tendinţa pieţei este de creştere a rezervărilor online. În lume, peste 60% din căutările şi rezervările de hoteluri se fac pe internet, însă sistemele internaţionale de rezervări online nu introduc în baza de date decât foarte rar hoteluri sub trei stele“, a menţionat Răducan. La începutul acestui an, dintre cele 1.400 de hoteluri din România, 28 erau de cinci stele, 233 de patru stele, 663 de trei stele, 395 de două stele şi 75 de o stea, în timp ce şase unităţi nu erau clasificate. Răducan spune că ponderea de 28% a hotelurilor de două stele este foarte mare, iar în ţări cu turismul dezvoltat, structurile de două stele nu acoperă mai mult de 10%. „În aceste condiţii, negociatorii federaţiei au insistat, în discuţiile cu Autoritatea Naţională pentru Turism, pentru relaxarea condiţiilor de clasificare, astfel încât un număr cât mai mare de hoteluri de două stele vor trece la categoria trei stele“, a arătat oficialul FPTR. Reprezentantul federaţiei estimează că, începând din luna iunie, de la relaxarea normelor de clasificare, şi până la sfârşitul anului viitor, jumătate dintre hotelurile de două stele vor trece la trei stele.